Bollettino coronavirus Lombardia, dati 27 aprile/ Positività 11.6%, +39 ricoverati

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, mercoledì 27 aprile 2022, è atteso in serata, dopo le 17:30. Una comunicazione che, come abbiamo ormai imparato da più di due anni a questa parte, fotograferà la situazione attuale del covid in regione. Non sono previsti particolari allarmi visto che, da qualche settimana a questa parte, l’emergenza covid è decisamente rientrata in Lombardia come nel resto d’Italia, e i contagi sono iniziati a decrescere dopo un rialzo di un mese fa.

Il bollettino coronavirus Lombardia di ieri ha confermato questo trend positivo, tenendo conto che i contagi sono stati in totale 2.715 a fronte di 23.366 tamponi processati, per un’incidenza dei positivi sul totale dei test, il cosiddetto tasso di positività, pari al 11.6 per cento. Situazione tranquilla anche negli ospedali della Lombardia, dove al momento vi sono 37 casi in terapia intensiva, in diminuzione di 5 unità, e altri 1.215 in area medica, per una crescita di 44 allettati. Infine il dato più triste, quello relativo alle vittime da covid, ieri altre 22, per un totale di 39.854 decessi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 27 APRILE

La pandemia di covid ha lasciato pesanti strascichi anche a livello mentale e soprattutto fra i più giovani, e lo sa bene la regione Lombardia, dove, a partire da oggi, verrà presentato il progetto che prevede uno psicologo di base per tutti e a livello completamente gratuito. Un’iniziativa per cui la regione ha investito ben 12 milioni di euro, e che verrà “sponsorizzata” da una testimonial d’eccezione come Aurora Ramazzotti.

«Si tratta di un progetto di legge nato dalla proficua collaborazione tra maggioranza e minoranza – sono le parole di Simona Tironi e Niccolò Carretta, riportate dall’edizione online del quotidiano Il Giornale – con un unico obiettivo: garantire un’efficace e tempestiva risposta al bisogno sempre più emergente del disagio mentale. La pandemia infatti ha portato alla luce un evidente stato di disagio mentale soprattutto nelle giovani generazioni che deve essere valutato e curato per tempo per evitare che possa diventare cronico».

