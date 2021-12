Bollettino coronavirus Lombardia, dati 27 dicembre/ Tasso positività schizza al 13,2%

Nell’ultimo bollettino coronavirus della Lombardia, quello realizzato in occasione di Santo Stefano, sono stati registrati 4.581 nuovi contagiati su quasi 35 mila tamponi processati. In netto rialzo il tasso di positività: dal 7,8% di Natale al 13,2% di ieri. Purtroppo 15 persone hanno perso la vita per il Covid-19, mentre aumentano i ricoverati negli ospedali lombardi: +2 pazienti in terapia intensiva (178) e +38 pazienti negli altri reparti Covid (1.439).

Questo il bilancio dei nuovi casi positivi segnalato dal bollettino coronavirus Lombardia: 1.807 nuovi casi in provincia di Milano, 630 in provincia di Varese, 441 in provincia di Bergamo, 373 in provincia di Como, 297 in provincia di Brescia, 290 in provincia di Monza e Brianza, 199 in provincia di Pavia, 102 in provincia di Sondrio, 85 in provincia di Cremona, 68 in provincia di Mantova, 60 in provincia di Lodi e 59 in provincia di Lecco.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus Lombardia di oggi, il virologo Fabrizio Pregliasco ha fatto il punto della situazione sull’emergenza sanitaria ai microfoni di Affari Italiani. Il direttore sanitario del Galeazzi di Milano ha spiegato: «Gli spostamenti per le feste, i baci, gli abbracci e poi la riapertura delle scuole il 10 gennaio faranno sentire i loro effetti con il picco probabilmente attorno al 15-20 gennaio. Potremmo arrivare, come in altre nazioni, a circa 100mila casi al giorni di positivi». Nel corso del suo intervento, Pregliasco ha spiegato che non siamo ancora arrivati al picco di questa nuova ondata, attesa dopo le feste, ma non solo. A suo avviso, infatti, nel 2022 non usciremo dalla pandemia ma «dopo questo giro il numero di vaccinati sarà molto alto e di infettati e reinfettati. La prossima onda del Covid sarà quasi certamente come una brutta stagione influenzale».

