Bollettino coronavirus Lombardia, dati 27 luglio/ 0 morti nelle ultime 72 ore

E’ lunedì 27 luglio e come di consueto andremo a scoprir anche oggi quanti saranno i nuovi infetti nel quotidiano bollettino sull’epidemia di coronavirus della regione Lombardia. Gli ultimi dati stanno facendo sorridere dopo mesi di situazione allarmante, e anche nella giornata di ieri, domenica 26 luglio, non si sono registrati nuovi morti (è il terzo giorno di fila che succede). In tutta la Lombardia sono stati effettuati 8.057 tamponi nelle ultime 24 ore, e di questi sono risultati essere positivi al covid-19 solamente 74 persone, di cui 11 giudicate debolmente positive, quindi, scarsamente infettive, e altre 12 invece scoperte tramite test sierologico. Resta stabile la situazione negli ospedali regionali, con 152 persone che sono al momento ricoverate, dato in calo di nove unità rispetto alla comunicazione di sabato. Le terapie intensive registrano invece 13 pazienti covid, mentre negli altri reparti troviamo in totale 139 persone (-9 rispetto a sabato).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, GALLERA: “SPERANZA E OTTIMISMO”

Soddisfatto anche l’assessore al Welfare Giulio Gallera, che parlando ieri, domenica 26 luglio, dalla sede della Regione Lombardia, ha affermato: “Il terzo giorno consecutivo senza decessi – dichiarazioni riportate sempre ieri da Milanotoday.it – ci induce alla speranza e all’ottimismo. Oggi si registra un nuovo calo dei pazienti ricoverati nei reparti dei nostri ospedali (a quota 139, 9 meno di ieri) mentre rimane senza variazioni (13) il numero delle persone in terapia intensiva. Dei 74 nuovi casi odierni, 12 derivano da tamponi effettuati a seguito di positività a test sierologico e 11 sono debolmente positivi”. La città con più casi continua ad essere Bergamo (25), seguita da Milano a 13, con Brescia a 9. Varese ne conta 8, Monza 6, e a seguire Cremona e Sondrio (2), Lecco, Mantova, Pavia a 1, e infine, zero casi a Lodi. Numeri che fanno decisamente ben sperare, alla luce anche dei numerosi focolai che si sono verificati nelle ultime settimane in diverse regioni d’Italia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 26 LUGLIO





