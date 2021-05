Bollettino coronavirus Lombardia, dati 27 maggio/ Numeri da zona bianca

Scopriamo insieme il bollettino coronavirus della Lombardia con tutti i dati aggiornati alla giornata di oggi, giovedì 27 maggio 2021. In linea con il resto del Paese anche nella regione il cui capoluogo è Milano i contagi stanno continuando a calare in maniera costante, come si evince anche dal report pubblicato nella serata di ieri (qui il bollettino completo). Nelle scorse 24 ore sono emersi 666 nuovi contagi, con l’aggiunta di 15 morti, per un totale di decessi dal 20 febbraio 2020 pari a 33.510, numero che resta pesantissimo.

Denise Pipitone, Angioni/ “Cimice destinata a casa di Anna Corona ma ci pedinavano”

42.222 i tamponi processati, il che ha permesso di far emergere un indice di positività pari all’1.5%, perfettamente in linea con la media nazionale. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, invece, si registra un incremento in terapia intensiva, un paziente in più, 273 in totale, mentre in degenza ordinaria il calo è stato di 84 unità, per un computo aggiornato pari a 1.369 pazienti ricoverati con sintomi covid. Infine, per quanto riguarda le provincie, 170 nuovi casi sono emersi nel milanese, città compresa, con Varese a quota 100 e Brescia a 88.

AstraZeneca, Aifa: “Seconda dose è sicura”/ “Non si escludono rari casi di trombosi”

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 27 MAGGIO, FONTANA SODDISFATTO

Numeri che sono stati commentati ieri dal governatore della regione, Attilio Fontana, che a margine della visita all’Hub vaccinale di Novegro (MI), ha spiegato: “La Lombardia da oggi ha parametri da zona bianca”, sottolineando come l’incidenza dei casi positivi su 100.000 abitanti è pari a 48 (la soglia per la zona bianca è di 50): “Iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel, ma la nostra lotta al Covid non è finita. La nostra campagna vaccinale prosegue a ritmo serrato e dalla mezzanotte apriremo le prenotazioni anche per la fascia 30-39 anni per proseguire poi, dal 2 giugno, con l’apertura a tuti gli over 16. Dobbiamo continuare a mantere quei comportamenti che ci hanno consentito di raggiungere questi risultati”.

Bollettino vaccini covid oggi 27 maggio/ 11 milioni di italiani immunizzati

Il professor Bassetti, a L’Aria che tira, ha invece commentato la famosa festa scudetto Inter in Piazza Duomo, che fortunatamente non ha provocato contagi: “Quello in piazza Duomo è stato un esperimento non voluto ma riuscito, nel senso che alla fine non ci sono stati i casi che qualcuno aveva pensato, quindi è verosimile ritenere che all’aperto questo virus trova un ostacolo naturale. È evidente che bisogna stare attenti a non assembrarsi all’aperto, però il rischio è molto minore”. Intanto da ieri sera sono scattate le vaccinazioni per la fascia 30-39.



© RIPRODUZIONE RISERVATA