Bollettino coronavirus Lombardia, dati 27 marzo/ Bertolaso: “Miglioriamo ogni giorno”

Nell’ultimo bollettino coronavirus della Lombardia è stato registrato un calo del tasso di positività, ma anche un alto numero di decessi. Come reso noto dalla regione guidata da Attilio Fontana, venerdì sono stati annotati 5.077 nuovi contagiati su oltre 60 mila tamponi processati. La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati è passata dall’8,4% all’8,3%, mentre il conto dei guariti è salito a 583.133 persone (+2.400). 100 i nuovi decessi per Covid-19, totale di 30.285 vittime da inizio pandemia. Per quanto riguarda i ricoverati, +3 pazienti in terapia intensiva e -21 pazienti negli altri reparti Covid.

Questo il bilancio dei nuovi infettati per provincia: 1.460 nuovi casi in provincia di Milano (625 Milano città), 317 in provincia di Bergamo, 696 in provincia di Brescia, 427 in provincia di Como, 189 in provincia di Cremona, 171 in provincia di Lecco, 84 in provincia di Lodi, 287 in provincia di Mantova, 548 in provincia di Monza e Brianza, 262 in provincia di Pavia, 66 in provincia di Sondrio e 472 in provincia di Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: BERTOLASO SUI VACCINI

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, registriamo le nuove dichiarazioni di Guido Bertolaso sulla campagna vaccinale nella regione guidata da Fontana. Intervenuto ai microfoni di Stasera Italia, l’ex numero uno della Protezione Civile si è detto molto fiducioso: «Nelle prossime settimane si vedrà di cosa è capace la Lombardia anche sul piano della vaccinazione. Al di là dei molti problemi e delle tante difficoltà che abbiamo avuto, siamo decisamente sulla strada giusta». Il consulente del governatore lombardo ha evidenziato che ci sono miglioramenti di giorno in giorno: «Oggi (ieri, ndr) siamo su 37.38 mila vaccinati, siamo a 1,5 milioni di vaccinazioni dall’inizio della campagna vaccinale: entro le prossime due settimane saranno vaccinati più di 700 mila over 80». Come dicevamo, Bertolaso ha grandi speranze in vista dei prossimi mesi: «Sono molto più ottimista rispetto all’anno scorso, entro l’estate usciremo da questa situazione così drammatica e riusciremo a fare qualche bagno in tranquillità».

