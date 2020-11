Bollettino coronavirus Lombardia, dati 27 novembre/ -126 ricoveri ma +207 morti

Quello di questa sera è un bollettino coronavirus particolarmente importante per la Lombardia. Fra poche ore scopriremo infatti se la curva dei contagi sta calando in maniera significativa, così come si intravede ormai da giorni, e di conseguenza, se la regione governata da Fontana potrà lasciare in zona rossa per entrare in quella arancione. Sostanzialmente cambia poco fra le due zone, ma il segnale sarebbe importante a livello più che altro psicologico, facendo intravedere un po’ di luce in fondo al tunnel dopo un periodo difficile. Nell’attesa del nuovo bollettino, rivediamo brevemente i numeri di ieri, quando sono stati scoperti altri 5.697 nuovi contagi su 44.231 tamponi analizzati. Il rapporto fra i test e positivi è pari al 12.88%, e nella sola Milano sono stati trovati 2.060 nuovi casi, compresa la provincia. Ancora una volta è in calo il numero di ricoveri, -8 nelle terapie intensive, per un totale di 934 persone in rianimazione. Per quanto riguarda invece il numero di ricoverati nella degenza ordinaria è di 8.930 (126 in meno), altro dato molto positivo. Infine, il numero delle vittime, purtroppo altre 207 persone (computo aggiornato a 21.212 da inizio pandemia).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, OSPEDALE DI SESTO È COVID FREE

A conferma della tendenza positiva in Lombardia, anche le notizie che ci giungono dall’ospedale di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, divenuto covid-free dopo un periodo di duro lavorom grazie al calo dei pazienti di questi giorni. “Grazie alla collaborazione e disponibilità dei colleghi anestesisti e del personale infermieristico – il comunicato dell’azienda sanitaria di Milano Nord, riportate in data 26 novembre da Fanpage – oggi sono stati trasferiti anche i 4 pazienti ricoverati a Sesto in Terapia Intensiva presso l’Utic del Bassini mantenendo cosi’ costanti ma centralizzati i 16 posti letto aziendali di Terapia Intensiva dedicati ai pazienti covid. In tutto al Bassini sono ricoverati 223 pazienti covid, mentre a Sesto rimangono attivi 6 posti letto “filtro” per i pazienti dubbi in accertamento diagnostico per una maggior flessibilità organizzativa e 30 posti letto di degenza di sorveglianza per i pazienti covid positivi che necessitano di assistenza”. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 26 NOVEMBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA