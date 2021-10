Bollettino coronavirus Lombardia, dati 27 ottobre/ Positività 0.3%, +22 ricoveri

Anche oggi, mercoledì 27 ottobre 2021, scopriremo il bollettino coronavirus della Lombardia. Appuntamento fissato come sempre dopo le ore 17:00, quando la regione comunicherà tutti gli ultimi aggiornamenti fra nuovi contagiati, ricoverati e i decessi. Prima di scoprire i dati ufficiali di oggi rivediamo brevemente il bollettino della Lombardia di ieri, quando in totale sono emersi 498 nuovi casi di positività. Il computo dei tamponi anti covid processati è stato pari a 150.246, compresi molecolari e antigenici, il che significa che il tasso di positività è stato pari allo 0.3%, un dato sempre molto buono.

Diamo quindi un consueto sguardo alla situazione ospedaliera della Lombardia, dove al momento vi sono ricoverate 49 persone gravi, quelle in terapia intensiva, un dato che è cresciuto nelle scorse 24 ore di un solo paziente. In area medica, invece, troviamo al momento 301 ricoverati con sintomi covid, in aumento di 21 unità. Infine il dato più triste, quello dei morti, che ieri ha segnalato un + 3, per un totale da inizio pandemia di 34.145 decessi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 27 OTTOBRE: IL PUNTO DI PREGLIASCO

I numeri sono ancora molto buoni ma secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Galeazzi Milano e professore associato all’Università degli Studi di Milano, nonché membro della task force anti covid della regione Lombardia, non è ancora il momento del liberi tutti.

Secondo lo stesso, infatti, è plausibile un colpo di coda del covid nelle prossime settimane, alla luce anche dei contagi in aumento in gran parte del Vecchio Continente: “Un colpo di coda del virus non ce lo toglie nessuno – ha detto Pregliasco parlando ieri con il programma di Rai Tre, Agorà – d’altronde c’è probabilità di infettarsi perchè una quota di popolazione èancora sensibile al contagio. Poi, con l’arrivo della stagione fredda andiamo incontro a sbalzi termici e si sta più al chiuso, mentre nel frattempo sta riprendendo la vita normale e le scuole sono aperte: èchiaro che tutto questo forza la possibilitò di incremento dei casi”.

