Bollettino coronavirus Lombardia, dati 28 agosto/ Calano positività e ricoverati

Ecco il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, quello aggiornato ad oggi, sabato 28 agosto 2021. Il report verrà comunicato dalla regione nella serata, e la speranza è che possa confermare i numeri positivi delle ultime settimane. La Lombardia non è stata infatti travolta da questa quarta ondata fino ad ora, merito anche di una campagna vaccinale che sta proseguendo a gonfie vele.

A riguardo il bollettino di ieri segnalava 601 nuovo casi di positività su 35.889 tamponi analizzati molecolari e antigenici, per un tasso di positività quindi pari allo 1.6%, ancora ben al di sotto della media dell’Italia. Continua a reggere anche la situazione ospedaliera, visto che ad oggi vi sono 44 pazienti nelle terapie intensive dei nosocomi lombardi, dato in crescita di sole 2 unità rispetto a ieri, mentre in area medica il numero dei ricoverati è variato di meno 6 pazienti per un totale di 333. A livello provinciale, infine, segnaliamo 172 nuovi contagi in quel di Milano, compresa la provincia, con altri 87 a Varese, e infine, 70 nuovi casi a Brescia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 28 AGOSTO, GIMBE: “NUMERI POSITIVI”

Lombardia, che visti i dati delle ultime settimane, può guardare con serenità a settembre, come certificato anche dal consueto report settimanale di Fondazione Gimbe. In merito al periodo 18-24 agosto praticamente tutti gli indicatori regionali sono migliorati, con i casi ogni 100mila abitanti che sono 123, in diminuzione del 4.5% rispetto alla settimana precedente.

Ben al di sotto della soglia di saturazione anche i posti letto occupati nei nosocomi regionali, mentre la popolazione lombarda che ha completato il ciclo vaccinale, quindi le due classiche dosi o la monodose firmata Johnson & Johnson, è pari al 66.2% del totale dei vaccinabili, quattro punti al di sopra della media italiana. A questi si aggiunge poi un ulteriore 7.3% di prima dose (media italiana dell’8.6%). Inferiore alla media italiana il dato relativo agli over 50 non vaccinati, leggasi 10.5%, e anche sulla fascia 12-19 anni di età senza vaccino i numeri sono migliori rispetto all’Italia, 43.3%.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 27 AGOSTO





