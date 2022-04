Bollettino coronavirus Lombardia, dati 28 aprile/ Positività 13.8%, -2 in T.I.

Il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, quello di oggi, giovedì 28 aprile 2022, sarà comunicato come sempre nella serata odierna. Indicativamente dopo le 17:30 faremo il punto sulla situazione coronavirus in Regione, a cominciare dai nuovi casi di positività, che ieri sono stati in totale 13.110 a fronte di 94.678 test antigenici e molecolari processati. L’incidenza dei contagi sui tamponi, il cosiddetto tasso di positività, è stato invece pari al 13.8 per cento, mentre il numero di morti da covid ieri è stato pari a 26, per un totale dall’inizio della pandemia, il 20 febbraio di due anni fa, pari a 39.880, un numero che resta sempre pesantissimo.

Situazione invece rosea negli ospedali, dove i pazienti covid più gravi, quelli al momento ricoverati in terapia intensiva, continuano ad essere in numero contenuto, precisamente 35, mentre in area non critica il dato segna quota 1.251, per una variazione rispetto al bollettino coronavirus Lombardia di ieri pari a -2 e +36.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 28 APRILE: IL COMMENTO DI PREGLIASCO

E per parlare di covid ed in particolare di quanto accadrà nei prossimi giorni, è intervenuto nella giornata di ieri il professor Fabrizio Pregliasco, direttore del Galeazzi di Milano, docente di virologia alla Statale, e membro della task force anti covid della Lombardia. Intervistato dai microfoni del sito Money.it, ha cercato di anticipare cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni: “Siamo in una fase di transizione e non è facile scegliere cosa sia giusto fare. Il virus sta circolando e la variante Omicron è molto contagiosa. Stiamo assistendo a un rialzo dei casi da alcune settimane. Con un aumento dei ricoverati nei reparti ordinari e presenze anche in terapia intensiva”.

Poi Pregliasco ha aggiunto: “Non è una situazione di sofferenza, ma certamente resta una certa vivacità. Pensiamo che questa curva dovrebbe migliorare entro la fine del mese di maggio, ma rimane l’incognita di queste aperture che favoriscono la circolazione del virus. Procediamo in modo progressivo, come l’Italia ha sempre fatto. Mantenendo l’obbligo di mascherina in alcuni contesti anche nel prossimo futuro. Le mascherine devono diventare come gli occhiali da sole, da utilizzare al bisogno. In particolare la Ffp2 fondamentale per le persone fragili e per chi le assiste. Il rischio di malattia c’è ancora”.











