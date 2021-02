Bollettino Coronavirus Lombardia dati 28 febbraio/ Domani torna la zona arancione

Si rinnova anche quest’oggi, domenica 28 febbraio 2021, l’appuntamento con il nuovo bollettino Coronavirus della Lombardia, che negli ultimi tempi sta regalando parecchia apprensione a tutta la cittadinanza regionale. Una diretta conseguenza dell’incremento dei contagi, che hanno raggiunto numeri decisamente importanti da almeno tre giorni a questa parte, a testimonianza di come la pandemia possa tutt’altro dirsi che archiviata, purtroppo. Ricapitolando intanto quanto emerso nella giornata di ieri, ancora una volta è stata la provincia di Brescia a destare preoccupazione, dal momento che sono stati rilevati 995 nuovi casi (venerdì erano stati 918), quasi gli stessi emersi nel Milanese (1.139, appena sei in meno rispetto a quarantott’ore fa). In totale i contagi scoperti sono stati 4.191 (la regione con più casi in assoluto in Italia), a fronte di 45.865 tamponi processati.

Minima flessione per ciò che concerne l’indice di positività, passato dal 9,75 al 9,14%. Rimane invece in linea con i dati degli altri giorni il numero dei morti, ieri 49 contro i 48 di venerdì, mentre in merito ai ricoveri sono aumentati di diciannove unità i posti letto occupati in terapia intensiva (totale 435), e di ventotto negli altri reparti (4.062).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 28 FEBBRAIO: DA DOMANI SCATTA LA ZONA ARANCIONE

In attesa dei nuovi dati del bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, domenica 28 febbraio 2021, occorre ricordare come da domani, lunedì 1° marzo 2021, scatterà la zona arancione sul territorio regionale. Cosa si potrà (o non si potrà) fare, dunque? Innanzitutto, sarà vietato circolare dalle 22 alle 5 del mattino seguente, eccezion fatta per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, e non ci si potrà muovere al di fuori del proprio Comune, anche se sarà consentita la mobilità con partenza da realtà comunali con popolazione fino a 5mila abitanti entro 30 chilometri dai relativi confini (esclusi i capoluoghi di provincia). Poi, bar e ristoranti saranno chiusi (asporto consentito fino alle 18, nessuna restrizioni per le consegne a domicilio). Serrande abbassate anche nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, chiusi anche mostre e musei. Le scuole superiori procederanno con la didattica a distanza, mentre si proseguirà con le lezioni in presenza alla materna, alle elementari e alle medie. Università chiuse. Infine, il trasporto pubblico (escluso quello scolastico) sarà ridotto del 5o% e saranno vietate le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e nelle tabaccherie, che comportano uno stazionamento dell’utente nello stesso luogo per un periodo di tempo prolungato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA