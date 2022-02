Bollettino coronavirus Lombardia, dati 28 febbraio/ Positività 8.6%, -445 ricoveri

Inizia una nuova settimana per la regione Lombardia, e come di consueto anche oggi, lunedì 28 febbraio 2022, andremo ad analizzare il bollettino coronavirus dedicato. Un esordio di settimana particolarmente piacevole per la regione governata da Attilio Fontana visto che, dalle ore 00:01 di oggi, la Lombardia ha fatto il suo ritorno in zona bianca, dopo meno di due mesi in gialla. Alla luce degli indicatori della pandemia in netto miglioramento è scattato il passaggio nella zona con minori restrizioni, ed ora si prospettano mesi di relativa tranquillità, si spera almeno fino al prossimo autunno.

I numeri del resto sono migliorati molto nell’ultimo mese, e anche il bollettino di ieri ha confermato questa tendenza positiva visto che i contagi emersi sono stati in totale 3.332 su 45.280 tamponi analizzati, sia antigenici quanto molecolari. Il tasso di positività è stato pari all’8.6 per cento, mentre negli ospedali lombardi anche ieri si è assistito ad un doppio calo di pazienti: -44 in area medica e altri 1 in meno in terapia intensiva. Resta infine purtroppo alto il numero di morti, ieri altri 43 per un totale dal 20 febbraio 2020 pari a 38.580 decessi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 28 FEBBRAIO: CHIUDE L’OSPEDALE IN FIERA

E a partire da domani, 1 marzo 2022, chiuderà nuovamente in Lombardia l’ospedale aperto in Fiera Milano City per l’emergenza covid. Alla luce dei dati decisamente in miglioramento rispetto ad un mese fa, la terapia intensiva “extra” torna di nuovo a chiudersi. A comunicarlo nella giornata di ieri è stata Letizia Moratti, vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia: “La terapia intensiva aperta presso i padiglioni di Fiera Milano City chiuderà a partire da martedì 1 marzo”.

Nelle scorse ore è stato dimesso l’ultimo paziente ricoverato, e tutti i macchinari rimasti verranno trasferiti in altri ospedali. “Ringrazio Fiera Milano e tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri, e i tanti volontari – ha proseguito l’ex sindaco di Milano – che si sono adoperati nella struttura di emergenza in questi mesi di lotta al Covid. Lo straordinario successo della campagna vaccinale ha contribuito in modo decisivo al drastico calo dei contagi e dei ricoveri. Spero che la fase che si avvia con il ritorno in zona bianca della nostra Regione sia definitivo. Si tratta di una vittoria da ascrivere essenzialmente al grande senso civico dei lombardi, di cui vado orgogliosa”.



