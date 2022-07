Bollettino coronavirus Lombardia, dati 28 luglio/ -23 ricoveri, positività 18.3%

Ecco il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, giovedì 28 luglio 2022, tutti gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia di covid da quella che è stata la zona del nostro Paese più falcidiata dal virus. Il nuovo report è atteso come sempre nella giornata di oggi, indicativamente dopo le ore 16:30, quando scopriremo come sta evolvendo la curva del covid. Negli ultimi giorni ci sono stati segnali di rottura, e anche il bollettino coronavirus Lombardia di ieri lo ha confermato. I dati riguardanti i contagi racconta di 8.605 nuovi casi di positività su 46.894 tamponi analizzati, sia molecolari quanto antigenici rapidi registrati.

Il tasso di positività, ovvero, l’incidenza del numero dei contagi sul totale dei test, si conferma in diminuzione, ieri pari al 18.3%, mentre resta alto il numero dei decessi per covid, visto che il numero di vittime lombarde per il virus è stato ieri pari a 23, per un totale pari a 41.426 decessi dal 20 febbraio 2020. Infine uno sguardo alla situazione ospedaliera lombarda: i ricoverati in area medica sono in totale 1.550, mentre quelli in terapia intensiva sono solo 58, per una doppia variazione di -27 e +3.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 28 LUGLIO: LA RIPRESA DEI VOLI LOMBARDI

In attesa del nuovo bollettino coronavirus di regione Lombardia, giungono altri segnali positivi dalla ripresa economica lombarda post pandemia. A riguardo il quotidiano finanziario IlSole24Ore, attraverso il suo sito web, ha reso pubblici i dati dei conti della Sea, la società aeroportuale di Linate e Malpensa, che durante la pandemia, così come molte altre società del settore, ha avuto i conti in Rosso.

Negli ultimi mesi, però, il ritorno dei turisti, soprattutto stranieri, a Milano e in Lombardia ha di fatto “risollevato” l’azienda, e anche se per ora non ci sono dati certi ma soltanto proiezioni e aspettative, il sistema di Linate e Malpensa ha avuto a giugno ben 2.9 milioni di passeggeri tra arrivi e partenze, più altri 500mila nei soli primi 5 giorni di luglio. Al momento quindi, stando ai dati, sarebbe stato recuperato ben il 90 per cento del traffico dei livello pre covid per quanto riguarda gli aerei, in linea con le stime effettuate sul sistema turistico regionale. Ovviamente non vi sono certezze, anche in vista di autunno e inverno, ma il traffico aereo sta lentamente tornando ai livelli del 2019, prima che scoppiasse la pandemia di covid.

