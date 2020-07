Bollettino coronavirus Lombardia, dati 28 luglio/ 6 province senza casi di covid-19

Scopriremo nel pomeriggio di oggi, martedì 28 luglio, l’andamento della curva epidemiologica in Lombardia grazie al nuovo bollettino sull’epidemia di coronavirus. La speranza e che anche nelle prossime ore venga confermato il trend positivo degli scorsi giorni. L’ultima comunicazione, quella di ieri pomeriggio, ha infatti evidenziato come per il quarto giorno consecutivo non si siano verificate vittime in regione, un numero che va sottolineato più volte in rosso alla luce delle numerose morti degli scorsi mesi. Inoltre, altro dato sicuramente positivo, in sei province lombarde, leggasi Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio, non si sono registrati nuovi casi di covid, ed è la prima volta che succede dallo scorso marzo. In totale sono stati 34 i nuovi casi scoperti con il coronavirus nelle ultime 24 ore, di cui 7 a Milano e 14 nell’hinterland. Calano anche i malati ricoverati in reparti “normali” (-2), mentre quelli in terapia intensiva sono aumentati di una sola unità.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, GALLERA: “CONTINUA IL TREND INCORAGGIANTE”

L’assessore regionale al welfare, Gallera, ha commentato con ottimismo i nuovi dati: “Quarto giorno consecutivo senza decessi – le parole rilasciate in conferenza stampa e riportate in data 27 luglio dai colleghi di Milanotoday.it – e 6 province (Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese) a zero contagi. Continua il trend dei dati incoraggianti in merito all’emergenza Covid, anche se non dobbiamo abbassare la guardia nei confronti dei focolai, anche di piccole dimensioni, che le nostre strutture sanitarie territoriali stanno scovando e bloccando ancora in fase embrionale. Dei 34 casi odierni, 6 sono debolmente positivi e 3 scaturiti da positività ai test sierologici che proseguono senza sosta”. Un moderato ottimismo che giunge in un periodo in cui il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, è finito nell’occhio del ciclone a seguito del caso dei camici forniti alla stessa regione da parte della Dama, azienda a cui capo vi è il cognato del governatore. Dopo le voci, le indiscrezioni e le insinuazioni dei giorni scorsi, Fontana è intervenuto ieri in Consiglio regionale per rimandare al mittente ogni accusa.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DEL 27 LUGLIO





