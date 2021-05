BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 28 MAGGIO/ -78 ricoverati, tasso positività in calo

Dati sull’emergenza Covid-19 in calo ovunque nel bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, venerdì 28 maggio 2021. Come reso noto dalla Regione, sono stati annotati 661 nuovi infettati su 45.540 tamponi processati, di cui 49 debolmente positivi. La provincia più colpita è quella di Milano con 189 nuovi contagiati, subito dopo troviamo le province di Varese (+84) e Monza e Brianza (+68).

Il tasso di positività passa dall’1,5% di giovedì all’1,4% di oggi, mentre il conto dei decessi è salito a 33.580 vittime: +29 morti rispetto a ieri. I nuovi guariti sono 852, superata quota 767 persone, mentre continua a diminuire il dato dei ricoverati negli ospedali lombardi: -12 pazienti in terapia intensiva (248) e -66 pazienti negli altri reparti Covid (1.233). Qui di seguito il bollettino coronavirus della Lombardia completo. (Aggiornamento di MB)

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, GLI AGGIORNAMENTI DI IERI

Il bollettino coronavirus della Lombardia lo scopriremo nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 28 maggio 2021 e il report confermerà anche nelle prossime ore i numeri molto positivi della regione, da zona bianca. Lo si è potuto appurare anche dai dati comunicati ieri, quando i casi scoperti sono stati 739 a fronte di 44.390 tamponi processati di cui 28.309 molecolari e 16.081 antigenici, per un tasso di positività tutto sommato stabile all’1.6% e leggermente al di sotto della media nazionale.

Purtroppo sono tornate a salire le vittime, ieri altre 41, ma sta continuando, e questa è senza dubbio la notizia migliore, il calo dei ricoverati, con 1.299 attualmente allettate nei reparti di degenza ordinaria (-70), e altre 260 invece in terapia intensiva (-13), per un totale di meno di 1.600 pazienti totali ricoverati per covid, numeri che non si vedevano da mesi in Lombardia. Infine, in merito alle province con più casi, Milano ne conta 220 di cui 80 in città, con Varese a 89 e Brescia a 88. Dati positivi, che come vi stiamo ripetendo ormai da un mese a questa parte, riflettono una campagna vaccinale di massa che in Lombardia sta proseguendo spedita come non mai.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 28 MAGGIO, FONTANA E MORATTI SU CAMPAGNA VACCINALE

Da ieri sono scattate anche le prenotazioni per la fascia 30-39, di conseguenza l’età si sta abbassando, e a breve si potrà vaccinare anche la fascia più giovane. Non sono previste, al momento, giornate ad hoc dedicate ai maturandi, così come specificato nelle scorse ore dalla vicepresidente Letizia Moratti: “Per quanto riguarda i maturandi non abbiamo bisogno di fare degli open day ad hoc. In questo momento siamo assolutamente fiduciosi di vaccinare tutti i maturandi entro le date di fine scuola e delle vacanze. Se non sarà così naturalmente ci attiveremo per verificare anche altre opportunità. Monitoreremo comunque in maniera molto attenta questa situazione”.

Il governatore Fontana ha aggiunto: “Ho avuto importanti rassicurazioni dal generale Figliuolo che mi hanno molto soddisfatto. A giugno arriveranno più di 2,8 milioni di dosi e in questo modo potremo aumentare le somministrazioni quotidiane. Se poi dovessero arrivare ulteriori consegne potremo ulteriormente aumentare la nostra capacità quotidiana e anticipare la fine della campagna. Ringrazio dunque il generale Figliuolo che ci ha consentito di far arrivare queste dosi in Lombardia”.

