Bollettino Coronavirus Lombardia dati 28 marzo/ 852 pazienti in terapia intensiva

Si rinnova l’appuntamento tradizionale con il bollettino Coronavirus Lombardia, che anche in data odierna, domenica 28 marzo 2021, fornirà il quadro dettagliato della situazione, contenente contagi, vittime, numero dei guariti/dimessi e quadro ospedaliero regionale. Riepiloghiamo, intanto, le statistiche emerse dal report di ieri, quando sono stati registrati 4.884 nuovi casi e, purtroppo, 102 morti, in lieve aumento rispetto alle giornate precedenti. Per quanto riguarda i guariti nelle ultime ventiquattro ore, essi sono 9.097, di poco inferiori dunque alle 10mila unità.

Dall’avvento della pandemia di Covid-19 nella regione presieduta da Attilio Fontana sono stati certificati in totale 722.957 casi, 30.387 deceduti e 585.943 dimessi-guariti. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Lombardia al momento sono 106.627, di cui 98.651 in isolamento domiciliare. Sono invece 7.124 i ricoverati con sintomi, mentre in terapia intensiva si trovano ad oggi 852 persone, quattro in più rispetto a venerdì. Fra le province con il maggior numero di contagi nella giornata di ieri ci sono Milano (1.285), seguita da Brescia (941) e Monza e Brianza (525) .

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 28 MARZO: AUMENTA LA CAPACITÀ EROGATIVA DEI VACCINI

Per quanto concerne ancora i casi registrati ieri nelle altre province lombarde, essi sono stati in totale 375 a Bergamo, 361 a Varese, 321 a Como, 216 a Mantova, 215 a Cremona, 194 a Pavia, 170 a Lecco, 97 a Sondrio e 74 a Lodi. Ora, in attesa di conoscere i dati del nuovo bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, domenica 28 marzo 2021, si registra un’importante novità sul fronte vaccinale nella regione amministrata da Attilio Fontana, dove la prossima settimana la capacità erogativa aumenterà per effetto dell’avvio di nuove linee di vaccinazione da parte dei medici di medicina generale che, come riferisce “La Repubblica”, saranno chiamati a garantirne “almeno due assicurando l’erogazione complessiva di almeno 150 vaccinazioni al giorno, sei giorni su sette”. Ad aprile, poi, saranno messi in funzione altri centri gestiti da strutture private. Le vaccinazioni proseguiranno senza sosta anche nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, anche se con numeri inferiori rispetto ai giorni feriali. La volontà, ben chiara, è dunque quella di procedere a passo spedito verso l’immunizzazione rapida della popolazione, traguardo indispensabile per guardare con ottimismo al domani.

