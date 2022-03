Bollettino coronavirus Lombardia, dati 28 marzo/ Positività 12.8%, +14 ricoverati

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia verrà comunicato anche oggi, lunedì 28 marzo 2022, dopo le ore 17:00 di questa sera. Inizia una nuova settimana in zona bianca per la regione, e di fatto sarà l’ultima “colorata” visto che a partire da venerdì prossimo, 1 aprile, verrà meno il sistema a colori dell’Italia con la fine dello stato di emergenza. Una scelta conseguente la minor diffusione del virus, ma soprattutto, l’alto tasso di vaccinazione, che ha visto proprio nella regione Lombardia una delle più efficienti in tal senso.

Scopriremo cosa accadrà quindi da venerdì prossimo, nell’attesa, andiamo a rivedere l’ultimo bollettino coronavirus della Lombardia, quello di ieri, domenica 27 marzo, quando i nuovi contagi sono stati in totale 6.783 su 52.673 tamponi analizzati sia antigenici rapidi quanto molecolari. Il tasso di positività è stato pari al 12.8 per cento, mentre negli ospedali lombardi il report narra di solo 44 pazienti ricoverati in terapia intensiva, dato in crescita di una sola unità, e altri 928 in area medica, numero cresciuto di 13 allettati rispetto alla precedente comunicazione. Infine il dato più triste, quello relativo ai morti da covid, ieri pari a 14.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 28 MARZO

Per quanto riguarda il confronto fra domenica e sabato, calano i casi di covid, in quanto sabato erano stati 8.532 ma a fronte di più tamponi, per l’esattezza 68.574. In aumento, seppur di una sola unità, invece le vittime, ieri 14 contro le 13 di sabato. Negli ospedali, invece, abbiamo visto una situazione tutto sommato stabile, soprattutto in terapia intensiva dove vi sono i pazienti più gravi, mentre, per quanto riguarda le provincie, stando a quanto comunicato nel bollettino coronavirus della Lombardia a Milano e zone limitrofe sono stati 2.226 i casi di covid.

A Varese, invece i casi sono stati 544, contro i 626 invece segnalati in quel di Monza e Brianza. Sopra i 400 anche a Bergamo, per l’esattezza 411, ma la provincia con più contagiati al di fuori del capoluogo è stata ieri quella di Brescia, con 847 nuovi casi di positività. A Como, invece, 401 casi, con 101 a Sondrio, mentre Mantova ne ha contati 309, e Lecco 246. Chiudiamo con Cremona, a quota 198, quindi Lodi con 127, e infine i 343 di Pavia.











