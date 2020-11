Bollettino coronavirus Lombardia, dati 28 novembre/ 389 morti nelle ultime 48 ore

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, sabato 28 novembre, verrà comunicato dagli organi preposti fra le ore 17:00 e le 18:00, così come accade ormai ogni giorno da circa 9 mesi a questa parte. I numeri comunicati nel bollettino di ieri hanno confermato per l’ennesima volta la curva in decrescita: 5.389 i nuovi casi segnalati a fronte di 40.931 tamponi processati, per un rapporto fra positivi e test pari al 13.1% (in leggera crescita). Purtroppo resta ancora alto il dato relativo ai decessi, ieri 181 dopo i 207 di giovedì, e dall’inizio dell’emergenza sono morte in Lombardia ben 21.393 causa covid. I dati che fanno più sorridere giungono però dalla situazione ospedaliera, con altri 127 posti letto che si sono liberati nei reparti di degenza ordinaria (al momento sono 7.869 quelli occupati), mentre nelle terapie intensive il numero è calato di nove unità, portandosi a 925. Bene infine i guariti/dimessi, ben 15.054 in sole 24 ore. Restano comunque molte le criticità, a cominciare dalla zona di Monza, dove l’Asst locale è stata costretta a chiedere l’intervento dei medici militari.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, SITUAZIONE EMERGENZIALE A MONZA

“Siamo tuttora in una situazione di grande emergenza – le parole di Mario Alparone, direttore generale dell’Asst Monza, riportate dall’edizione de Il Giorno in data 27 novembre – perché il livello di pazienti Covid positivi ricoverati è elevatissimo e siamo molto lontani da una situazione di recupero della normalità”. I medici giungeranno in Brianza a partire da lunedì 30 novembre. La luce in fondo al tunnel inizia comunque a intravedersi, visto che la Lombardia, grazie al calo costante dei dati, ha lasciato la zona rossa per entrare in quella arancione: fra le due zone cambia sostanzialmente poco, si può ad esempio circolare liberamente nel proprio comune, e verranno riaperti alcuni negozi, ma il segnale è comunque positivo. Ma guai ad abbassare la guardia: “La situazione attuale – le parole di Fabrizio Pregliasco, riportate sempre ieri da Il Giorno – ci dice che ogni contatto interumano è a rischio di infezioni. Il principio è quello di ridurre la quota di contatti che in questo momento dobbiamo considerare superflui. Il concetto del superfluo però è un qualcosa che ognuno vede cercando di arrivare al limite, a mio avviso sbagliando. Le indicazioni sui cenoni ovviamente saranno solo raccomandazioni. Il punto è che ogni volta che stiamo con un altro dobbiamo pensare che questa persona può infettarci, perché abbiamo capito che gli asintomatici possono infettare”. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 27 NOVEMBRE





