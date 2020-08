Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 29 agosto: aumentano guariti e dimessi

316 nuovi casi positivi nel bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, anche se c’è un dato da non sottovalutare: processati 19.721 tamponi, cifra record che ha portato il totale a 1.555.403 analisi molecolari. Su 316 nuovi contagiati, 42 sono debolmente positivi e 4 sono stati individuati a seguito di test sierologici. Come messo in risalto dall’assessore Giulio Gallera, il 65% dei nuovi infettati riguarda chi torna dalle vacanze, dato in linea con quello dei giorni precedenti. In crescita il dato dei dimessi/guariti, +84 per un totale di 76.102 unità, mentre c’è da annotare un aumento di ricoverati in terapia intensiva, +3 per un totale di 17. Scende di una unità il dato dei ricoverati negli altri reparti Covid, totale 172. Infine, da registrare il decesso di un paziente: sono 16.860 le vittime di coronavirus in Lombardia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, c’è da registrare l’esponenziale aumento di tamponi: l’obiettivo è superare 20 mila test al giorno. La Regione ha già fatto segnare record nazionale di tamponi, «in un giorno effettuato quasi il 20% del totale dei tamponi realizzati in Italia. Un dato che conferma come si stia proseguendo con il massimo sforzo l’attività di screening», ha messo in risalto l’assessore Giulio Gallera in una nota. E l’attività di verifica sta proseguendo a pieno regime anche negli aeroporti: dal 20 al 27 agosto 2020 a Malpensa sono stati effettuati oltre 12.200 tamponi. Si legge poi nella nota: «Da ricordare che i passeggeri provenienti da Grecia, Malta, Croazia e Spagna che atterrano all’aeroporto di Malpensa hanno a disposizione 8 postazioni operative per effettuare il tampone. Il test molecolare potrà essere effettuato da chi rientra dai Paesi indicati dall’Ordinanza Ministeriale del 12 agosto scorso. Inoltre, dai passeggeri in arrivo dalle stesse nazioni che hanno previsto di soggiornare in Italia per almeno 4 giorni».



