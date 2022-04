Bollettino coronavirus Lombardia, dati 29 aprile/ +10 ricoveri, positività 13.1%

E’ venerdì 29 aprile 2022, ed è tempo di visionare e analizzare il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi. La regione continua a registrare una situazione di tranquillità, o meglio, di convivenza con il covid visto che i numeri del bollettino di ieri hanno confermato la presenza del virus e la sua altissima contagiosità. Nel dettaglio i contagi comunicati nell’ultimo report sono stati in totale 8.634, a fronte di 65.725 tamponi analizzati sia antigenici rapidi quanto molecolari, per un tasso di positività pari al 13.1 per cento.

Bollettino vaccini covid oggi 29 aprile/ 114.527 quarte dosi somministrate

Purtroppo sono stati segnalati anche nel bollettino coronavirus Lombardia di ieri delle vittime e precisamente 9 per un totale da inizio pandemia pari a 39.889. Infine, per quanto riguarda la situazione negli ospedali lombardi, il dato di ieri segnava quota 35 ricoverati in terapia intensiva, stabili rispetto al precedente bollettino, e altri 1.261 in area medica, per una variazione pari a +10.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 29 aprile/ -91 ricoveri, positività 15.7%

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 29 APRILE: IL REPORT DELLA GIMBE

Situazione quindi tutto sommato tranquilla in regione Lombardia, ma l’ultimo report settimanale di Fondazione Gimbe ha evidenziato un aumento dei contagi rispetto alla settimana precedente. Nel dettaglio in Lombardia i casi di positività sono stati il 18% in più nel periodo 20-26 rispetto alla settimana 13-19 dello stesso mese. Salgono anche gli indicatori riguardanti i ricoveri ospedalieri, leggasi +11.6% in area non critica, e più due per cento invece in terapia intensiva. In merito ai morti, infine, in Lombardia si sono verificati 196 decessi da covid nell’ultima settimana contro i 158 di quella precedente.

LOMBARDIA, BOLLETTINO CORONAVIRUS 28 APRILE/ 8 morti, 8634 casi, 35 terapie intensive

“Tutti questi dati – commenta Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – dimostrano che la circolazione del virus, già molto elevata, è addirittura in aumento rispetto alla scorsa settimana. Con questi numeri, se è ragionevole mandare in soffitta il green pass che ha ormai esaurito definitivamente il ruolo di ‘spinta gentile’ alla vaccinazione, sarebbe una follia abolire l’obbligo di mascherina nei locali al chiuso, in particolare se affollati e/o scarsamente areati, e sui mezzi pubblici”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA