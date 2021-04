Bollettino coronavirus Lombardia, dati 29 aprile/ Tasso di positività al 4.2%

Attorno alle ore 17:00 di stasera verrà emesso il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, quello aggiornato ad oggi, giovedì 29 aprile 2021. La regione governata da Fontana é tornata in zona gialla dopo circa due mesi di continue restrizioni fra zone rosse e arancioni, merito dei contagi che sono diminuiti con costanza nelle ultime settimane, così come evidenziato anche dal bollettino comunicato nella serata di ieri. I casi emersi nelle scorse 24 ore sono stati infatti 2.442 su 56.993 tamponi analizzati.

I morti registrati ieri erano invece 47 (48 ore fa erano stati 54), per un totale di 32.789 decessi da quando é scoppiata la pandemia di Covid, regione che ha registrato più vittime in assoluto. Il tasso di positività é pari al 4.2%, in linea con la media nazionale, mentre negli ospedali si sono liberati altri 7 posti letto in terapia intensiva (compito aggiornata 582), e 112 negli altri reparti (totale ricoverati 3.819). Infine, per quanto riguarda le province con più casi, Milano registra 504 nuovi contagi con Varese a quota 585 e 250 nuovi casi invece a Como.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 29 APRILE

Intanto prosegue spedita la campagna di vaccinazione in Lombardia, fra le regioni che meglio si stanno muovendo assieme al Lazio e al Veneto, e da ieri sono scattate le somministrazioni per una nuova fascia, o meglio, le prenotazioni per i 55-59 anni che siano in situazione di fragilità, quindi con alcune gravi patologie. A riguardo la vicepresidente della regione, nonché assessore al welfare, Letizia Moratti, ha commentato sulla sua pagina Twitter con le parole: “Superate anche ieri le 85mila inoculazioni e oggi si aprono da mezzogiorno le prenotazioni per la vaccinazione dei cittadini fragili della fascia d’età 55-59 con esenzione per patologia, appartenenti alla categoria 4 individuata dal Governo. Salviamo vite, vacciniamo”. La Lombardia, dopo qualche problema iniziale, ha iniziato a vaccinare in maniera massiccia al punto che il consigliere Guido Bertolaso, vista la macchina ben oliata, ha pensato di fare un passo indietro.

