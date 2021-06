Bollettino coronavirus Lombardia, dati 29 giugno/ Prima dose per il 60% dei lombardi

Ecco il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, il report aggiornato ad oggi, martedì 29 giugno 2021. Facciamo il punto sulla situazione covid in questa zona d’Italia, storicamente quella che ha pagato di più il costo dell’epidemia, e come sempre la nuova comunicazione arriverà in serata, dopo le ore 17:00. Ieri il bollettino segnava 46 contagi su 9.458 tamponi processati, per un rapporto, un tasso di positività, pari allo 0.4%.

Bene il numero relativo ai morti, sempre più vicini allo zero, visto che ieri il dato segnava un solo decesso per covid, mentre negli ospedali lombardi si registrano 61 pazienti gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva (meno uno rispetto al precedente bollettino), e altri 250 in degenza normale, dato quest’ultimo diminuito di otto unità. Per quanto riguarda la distribuzione dei contagi, Milano ha registrato 15 nuovi casi di positività di cui 5 nella sola città. A Lodi 6 nuovi casi, quindi 4 a Bergamo e Monza, e 3 a Cremona, Mantova e Lecco.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 29 GIUGNO, IL COMMENTO DELLA MORATTI

Numeri molto positivi così come sono positivi i dati relativi alla campagna di vaccinazione, che ha superato sei milioni di prime dosi in regione, per un totale di 8 milioni e 720mila inoculazioni dal 27 dicembre ad oggi. “Il vaccino è l’unica arma che abbiamo in questa battaglia – ha scritto Letizia Moratti, vicepresidente della regione Lombardia nonché assessore al welfare, attraverso la propria pagina Facebook – raccomando ancora la massima prudenza nei nostri comportamenti quotidiani. Ancora una volta grazie a tutte le persone che si stanno adoperando per la nostra campagna vaccinale”

Quindi la Moratti ha aggiunto e concluso: “6 lombardi su 10 hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, il 90% degli aderenti. 99% tra gli over 60, con più di 2,6 milioni di aderenti per questa fascia d’età su una popolazione stimata di circa 3 milioni. Vaccinarsi è importante anche per contrastare le varianti”

