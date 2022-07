Bollettino coronavirus Lombardia, dati 29 luglio/ -30 ricoveri, positività 18.2%

Ecco il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia con i dati aggiornati ad oggi, venerdì 29 luglio 2022. Continua la lenta discesa dei casi di positività dopo che la Regione ha raggiunto il plateau ormai quasi due settimane fa. Così come pronosticato dagli esperti, dalla metà del mese si sarebbe verificata una diminuzione dei contagi giornalieri e il trend positivo è stato confermato anche dal bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 7.669 a fronte di 42.006 tamponi processati.

L’incidenza degli infetti sul numero dei test anti covid, il cosiddetto tasso di positività, è stato ieri pari al 18.2 per cento, mentre il numero di vittime da covid ieri era di 37, per un totale da inizio pandemia, il 20 febbraio 2020, pari a 41.463. Chiudiamo come sempre con la situazione degli ospedali regionali, a cominciare dai pazienti covid più gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva, ieri in totale 49, mentre in area medica il computo aggiornato segnava quota 1.529, per una doppia variazione di -9 e -21 allettati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 29 LUGLIO: LE QUARTE DOSI NON DECOLLANO

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, andiamo a dare uno sguardo alle quarte dosi di vaccino somministrate in regione, che non sembrano affatto decollare. Dopo un boom iniziale, subito dopo l’estensione del secondo booster a tutti gli over 60, le inoculazioni sono in calo in questi giorni, con circa 10mila dosi nella giornata di lunedì 25 luglio. Per il momento la percentuale degli avanti diritto fra i lombardi che ha aderito alla campagna è pari al 12 per cento, di cui il trenta per cento over 80.

Alla luce di queste dai e delle prenotazioni che restano basse, il Palazzo delle Scintelle ha deciso di chiudere i battenti il sabato e la domenica di Ferragosto, spiegando: “Saranno molto pochi presumibilmente quelli che si fanno vaccinare nella settimana dal 12 al 16”. La regione Lombardia, nel frattempo, ha approvato il “Piano operativo regionale di Emergenza vaccinazioni Covid-19“, da attuare in caso di un’eventuale recrudescenza del virus in vista del prossimo autunno. “Saranno attuate azioni di sistema in grado di garantire omogeneità di intervento sui singoli territori delle Ats“, hanno fatto sapere il presidente Fontana e la vice Moratti.











