Bollettino coronavirus Lombardia, dati 29 luglio/ +53 casi e 14 ricoveri in più

E’ atteso per la serata di oggi, mercoledì 29 luglio, il nuovo bollettino della regione Lombardia riguardante l’evoluzione dell’epidemia di coronavirus. I contagi stanno scendendo seppur in maniera lenta nelle ultime settimane, ma allo stato attuale, la pandemia sembrerebbe essere contenuta in quella che storicamente è stata la regione più falcidiata dal covid-19. Nella giornata di ieri, martedì 28 luglio, sono stati scoperti 53 nuovi casi di coronavirus, di cui 9 di questi considerati debolmente positivi, mentre 19 sono stati trovati a seguito di test sierologici. La nota triste è che dopo 4 giorni senza alcuna vittima, il computo dei morti è tornato a salire, visto che nella giornata di ieri è stato registrato un decesso che ha portato così il totale delle vittime dallo scorso 21 febbraio, giorno di inizio dell’emergenza, a quota 16.802. Nel contempo sono aumentate anche le persone ricoverate negli ospedali regionali con il covid, ad oggi 164 (+13 rispetto alla precedente rilevazione), ma le terapie intensive ospitano attualmente 13 persone, dato in decrescita di una unità.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, 96.008 PERSONE INFETTE DA INIZIO EMERGENZA

Dati, questi ultimi, che sono stati commentati così dall’assessore regionale al welfare, Giulio Gallera: “Oggi si registrano 14 pazienti ricoverati in più nei reparti dei nostri ospedali – le sue parole riportate dai colleghi di Milanotoday.it in data 28 luglio – di questi, tuttavia – precisa Gallera – 10 non sono legati a eventi infettivi, ma a ricoveri determinati da altre patologie, alle quali si è aggiunta la positività al test molecolare. Vale la pena ricordare che il tampone naso/faringeo viene eseguito a tutti i pazienti in fase di ricovero, indipendentemente dalla causa e dalla malattia riscontrata”. Dall’inizio dell’emergenza sono 96.008 le persone della Lombardia che hanno contratto il virus, e di queste ve ne sono 6.678 al momento positive. I tamponi totali eseguiti sono stati invece 1.271.875 (+6.326 rispetto a ieri). Nella giornata di ieri si sono registrati a Milano città 16 casi, che diventano 21 se si tiene in considerazione tutto l’hinterland.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 28 LUGLIO





