Bollettino coronavirus Lombardia, dati 29 maggio/ Positività da record all’1.4%

Gli ultimi numeri della Lombardia, in attesa del bollettino coronavirus di oggi, sabato 29 maggio 2021, sono decisamente positivi. Come comunicato attraverso il report di ieri, i nuovi contagi emersi sono stati 661 (giovedì erano 666), ma con 45.540 tamponi, il che ha fatto ulteriormente scendere il tasso di positività all’1.4%, in linea con la media della nazione. Calano anche i morti, ieri 29 per un totale da inizio pandemia pari a 33.580 decessi covid, e nel contempo, diminuiscono i ricoverati, con 248 pazienti in terapia intensiva (-12), e 1.233 nei reparti di degenza ordinaria, un numero sceso di 66 unità rispetto alla precedente comunicazione.

I guariti/dimessi sono stati in totale 852, mentre a livello provinciale si segnalano 189 casi in quel di Milano, di cui 85 in città, 82 a Varese e 68 a Monza e Brianza. Dati che, come vi ripetiamo ormai da giorni, sono da Zona bianca, e se tutto andrà come previsto la regione entrerà nella fascia a basso rischio fra un paio di settimane, precisamente dal 14 giugno prossimo.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 29 MAGGIO, IL COMMENTO DI FONTANA

Lo ha ribadito anche ieri il governatore Attilio Fontana, intervenendo presso l’evento ‘Turning Point-Salute’ direzione nord in corso di svolgimento alla Fondazione Stelline: “Se i numeri continueranno ad essere questi, sicuramente la risposta è affermativa. Tutti i nostri parametri sono da zona bianca, ma la legge ci impone di mantenerli per un certo periodo: se andiamo avanti così, il 14 giugno saremo in zona bianca”.

Il presidente lombardo ha parlato anche di riaperture, sottolineando che “per la Lombardia è necessario riaprire tutte le attività commerciali. Se però – ha aggiunto – esiste un coprifuoco che, comunque finché c’è va rispettato, è difficile attrarre turisti convincendoli a trascorrere l’estate da noi. Ci deve essere una coerenza che consenta di coniugare le diverse esigenze”. Infine, in merito alla campagna vaccinale: “Per la fascia 30-39 anni in poco più di 24 ore hanno aderito oltre 360mila persone alle quali vanno aggiunti tutti coloro che appartengono alle categorie prioritarie individuate dal ministero della Salute e che portano a superare il mezzo milione di prenotati per quel target”.

