Bollettino coronavirus Lombardia, dati 29 marzo/ Pressione ospedaliera in calo

Ecco il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, lunedì 29 marzo 2021, il consueto report da cui scopriremo i nuovi contagi aggiornati, il computo dei morti (il dato storicamente più drammatico), nonché la situazione negli ospedali. L’appuntamento è fissato come ormai “da tradizione” poco dopo le ore 17/17.30 di questa sera, nel frattempo, rivediamo brevemente i numeri di ieri, quando sono emersi 3.520 nuovi contagi da covid, dato in forte calo rispetto ai 4.884 di sabato ma con un netto calo di tamponi processati fra antigenici e molecolari, leggasi 43mila contro i 60mila delle 24 ore precedenti.

Fortunatamente sembra realmente rallentare la pressione sugli ospedali, visto che ieri sono stati 16 i posti letto occupati in più in terapia intensiva (totale 868), e nel contempo, se ne sono liberati 55 nei reparti di degenza ordinaria, per un totale di 7.069 ricoveri in regione. A livello provinciale, Milano registra altri 1.146 casi, con Brescia a 601, e Bergamo a quota 277.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 29 MARZO, PASQUA ZONA ROSSA UN SALASSO PER LE IMPRESE

Sarà una Lombardia in zona rossa quasi sicuramente per altre due settimane, anche se il governatore Fontana sarebbe in pressing, spalleggiato da Salvini, per riaprire ove possibile. La cosa certa è che a Pasqua sarà tutto chiuso, con una perdita calcolata da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza pari a 228 milioni di euro di fatturato. “Un duro colpo per le attività economiche del nostro territorio – le parole di Marco Barbieri, segretario generale della confederazione – e purtroppo, oltretutto con la conferma della zona rossa, si aggrava anche dal punto di vista della tenuta della fiducia la condizione di tantissime imprese senza prospettive di programmazione certa nel medio termine e con indennizzi, attraverso il Decreto Sostegni, chiaramente insufficienti. Se si dovesse arrivare a un mese di zona rossa il costo per il nostro territorio sarebbe di oltre 1 miliardo e 160 milioni di euro”.

