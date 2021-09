Bollettino coronavirus Lombardia, dati 29 settembre/ -6 in T.I., positività allo 0.5%

Verrà comunicato a breve il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, mercoledì 29 settembre 2021. La regione governata da Fontana è una di quelle che meglio ha affrontato questa quarta “mini” ondata estiva, e lo si capisce anche dai numeri del bollettino di ieri, quando i nuovi contagi sono stati 345 su 63.638 tamponi elaborati, sia antigenici quanto molecolari. Il tasso di positività è stato pari allo 0.5 per cento, mentre, per quanto riguarda il numero di morti, il dato segnava un incremento di 6 decessi causa covid (totale da inizio pandemia, 20 febbraio 2020, pari a 34.032).

La situazione ospedaliera continua ad essere positiva in Lombardia, visto che i ricoverati gravi sono solamente 56, dato che è diminuito di 6 unità, e che di fatto è invariato da un paio di mesi a questa parte. In area medica, invece, gli allettati sono in totale 393, in aumento di 4 pazienti rispetto al precedente bollettino. Infine, a livello provinciale, si segnalano 111 nuovi casi a Milano fra città e zone limitrofe.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 29 SETTEMBRE: LE PAROLE DI FONTANA

Intanto nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, a Palazzo Lombardia per la presentazione della corsa di ciclismo “Trittico Lombardo 2021“, ovvero, Coppa Bernocchi, la Coppa Ugo Agostoni e la Tre Valli Varesine.

L’occasione è stata propizia da parte di Fontana per rimarcare l’ottimo lavoro svolto dalla regione governata in quanto a campagna di vaccinazione, una somministrazione di dose massiccia che ha permesso alla zona più falcidiata dal covid di lasciarsi alle spalle lockdown, zone rosse, morti e contagi: “Quest’anno – le parole dello stesso presidente Fontana – stiamo ripartendo e grazie alla vaccinazione siamo molto più sereni. Oggi siamo contenti di poter parlare solo di sport e di queste bellissime corse che si svolgono sul nostro territorio. “Come Regione – ha quindi concluso – siamo assolutamente contenti di essere a fianco degli organizzatori”.

