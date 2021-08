Bollettino coronavirus Lombardia, dati 3 agosto/ +117 casi a Varese, più di Milano

Anche oggi verrà comunicato il bollettino coronavirus della Lombardia, il report aggiornato alla giornata odierna, martedì 3 agosto 2021. La regione che più è stata colpita dai contagi e dalle vittime per covid, continua a registrare numeri tutto sommato positivi e al di sotto della media nazionale. Nella giornata di ieri il bollettino recitava 326 nuovi casi di positività su 10.511 tamponi processati fra antigenici e molecolari.

Negli ospedali, invece, troviamo al momento ricoverati 242 persone, di cui 32 in terapia intensiva, dato in crescita di 5 unità rispetto a ieri, e altre 210 nei reparti di degenza normale (5 in più rispetto a 48 ore fa). A livello provinciale, infine, segnaliamo come sempre Milano con 91 contagi ma scavalcata da Varese, che ieri ha fatto registrare ben 117 nuovi casi, e infine altri 26 in quel di Brescia. Anche ieri non si sono registrati dei morti per covid, secondo giorno di fila senza decessi

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 3 AGOSTO: AL VIA IL VACCINO NELLE FARMACIE

Numeri in crescita ma la situazione non sembra ancora allarmante, di conseguenza serpeggia un moderato ottimismo alla luce anche dei milioni di vaccini somministrati. E il dato potrebbe crescere ulteriormente nelle prossime ore visto che a partire da oggi, martedì 3 agosto 2021, scatterà anche la somministrazione dei vaccini nelle farmacie, così come annunciato dalla federazione nazionale Federfarma.

21 in totale le farmacie convenzionate distribuite nelle 12 province lombarde che somministreranno il vaccino monodose Johnson & Johnson, riservato solamente agli over 60. L’obiettivo è proprio quello di intercettare quella fascia di popolazione a rischio che ancora non si è sottoposta al siero, aggiungendo quindi un ulteriore tassello verso l’immunità. Si tratterà di una fase sperimentale dopo di che il servizio entrerà a pieno regime in tutte le farmacie lombarde convenzionate che avranno ovviamente dato la loro disponibilità.

