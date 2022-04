Bollettino Coronavirus Lombardia, dati 3 aprile 2022/ Tasso di positività al 13,1%

Nuovo appuntamento con il bollettino Coronavirus Lombardia, che anche oggi, domenica 3 aprile 2022, per mezzo dei dati diramati dal Ministero della Salute, consente di disporre del quadro aggiornato circa l’andamento della pandemia di Covid-19 sul territorio regionale, a cominciare dalla statistica inerente ai nuovi casi di positività e alla pressione esercitata sulle strutture nosocomiali dai pazienti che necessitano di assistenza sanitaria continua. In attesa di venire a conoscenza dei numeri relativi alla giornata odierna, riavvolgiamo di 24 ore il nastro temporale e andiamo a scoprire quanto è stato registrato ieri in Lombardia.

In particolare, sono stati 8.782 i nuovi contagiati su 66.588 tamponi processati, fra molecolari e antigenici. Il tasso di positività è così aumentato, passando dal 12,6% di venerdì al 13,1% di sabato. Sono stati dodici i nuovi decessi. Negli ospedali, sono scesi di due unità i posti occupati in terapia intensiva (40 in tutto) e sono saliti invece di 8 quelli inerenti agli altri reparti di area medica (1.078). Sono 162.517 le persone in isolamento domiciliare, mentre il totale degli attualmente positivi si attesta a 163.635 persone.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 3 APRILE 2022: LA RACCOMANDAZIONE DI LETIZIA MORATTI

In attesa di scoprire il nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, riportiamo di seguito le parole di Letizia Moratti, vicepresidente regionale e assessore al Welfare, in occasione dell’inaugurazione della Casa di Comunità aperta nell’ex ospedale “Arnaboldi”, nel Pavese: “È vero che è cessato lo stato di emergenza, ma sul fronte Covid il mio consiglio è di comportarsi con prudenza e, per chi non l’ha ancora fatto, di immunizzarsi contro il virus o completare il ciclo di vaccinazioni sino alla terza dose”.

“La fine dello stato di emergenza – ha aggiunto – è stata decisa quando era in corso un drastico calo dei contagi. Negli ultimi giorni gli indici sono tornati ad alzarsi, anche se la situazione resta sotto controllo. In Lombardia registriamo poco più di mille ricoveri, con un tasso di occupazione del 2 per cento nelle terapie intensive e del 9 per cento negli altri reparti: restiamo quindi ben al di sotto delle soglie di allarme. Però è importante continuare a seguire comportamenti virtuosi e, soprattutto, a vaccinarsi: l’89 per cento dei nuovi contagi riguarda persone non vaccinate o che non hanno ancora completato il ciclo. La nostra regione resta quella con il più alto numero di vaccinati: il 91 per cento ha effettuato almeno la prima dose. Dobbiamo insistere”.











