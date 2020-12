Bollettino coronavirus Lombardia, dati 3 dicembre/ 120 posti letto liberati

Ancora poche ore poi verrà comunicato il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia contenente tutti i dati di oggi, giovedì 3 dicembre. La regione governata da Attilio Fontana si conferma quella con più casi d’Italia ma la curva sta continuando a decrescere in maniera decisa. Nel dettaglio sono stati scoperti 3.425 nuovi casi da covid nelle scorse 24 ore, circa 600 in meno rispetto a quelli comunicati martedì, 4.048, nonostante siano stati processati più tamponi. Bene anche il numero delle vittime, ieri 175 contro i 249 di due giorni fa e i 208 di lunedì (totale da inizio pandemia pari a 22.279). Continua a migliorare anche la situazione ospedaliera, con 21 posti letto liberati nei reparti di terapie intensiva degli ospedali lombardi (al momento sono 855 i posti letto occupati), e anche negli altri reparti la situazione è meno pressante rispetto a pochi giorni fa, grazie ai 120 posti letto occupati in meno, totale pari a 7.222.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, GALLERA: “TERZA ONDATA IN ARRIVO SE…”

Situazione in via di miglioramento ma la cautela regna sovrana, visto che il pericolo di una terza ondata è dietro l’angolo. Per questo l‘assessore al welfare della Lombardia, Gallera, ha invitato la popolazione alla prudenza: “Se torniamo nel periodo natalizio a uscire, alle cene aziendali, a fare Capodanno in piazza è evidente che tutto questo porterà inevitabilmente a una terza ondata. Molto probabilmente, già solo con l’allentamento che c’è avverrà, ci sarà un incremento del numero dei casi, ed è evidente che più saremo rispettosi delle regole e delle distanze più riusciremo a gestirlo in maniera efficace”. Sui vaccini invece: “Ci stiamo organizzando in connessione con il Governo, abbiamo individuato 66 luoghi dove verrà stoccato il vaccino. Le prime dosi saranno per gli infermieri e per il personale e gli ospiti delle Rsa (come anticipato anche da Speranza, ndr). La vaccinazione di massa per i cittadini avverrà da febbraio-marzo, probabilmente in maniera scaglionata”. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 2 DICEMBRE





