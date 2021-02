Bollettino Coronavirus Lombardia dati 3 febbraio/ No a mozione sfiducia Fontana

Nella serata di oggi, mercoledì 3 febbraio, come ormai tristemente capita da circa un anno a questa parte, è atteso il bollettino Coronavirus della regione Lombardia, ovvero il documento ufficiale mediante il quale sarà possibile scoprire i contagi totali emersi nelle ultime 24 ore, la situazione ospedaliera (con annessa portata della pressione che grava sulle strutture nosocomiali del territorio lombardo) e, naturalmente, il dato più triste, quello relativo alle vittime. Prima di passare all’analisi dei nuovi dati, è d’uopo dare una rapida lettura alle statistiche della giornata di ieri, che hanno evidenziato 912 nuovi contagi (47 debolmente positivi) su 22.699 tamponi processati (12.557 molecolari e 10.142 antigenici).

Il tasso di positività è sceso al 4%. Inoltre, sono stati rilevati 63 nuovi decessi, con il bilancio complessivo che ha toccato quota 27.213 vittime di Covid-19 dall’inizio della pandemia. Il computo dei guariti è salito a 466.287 persone (+2.765 rispetto a lunedì), mentre ci sono novità anche per quanto riguarda i ricoverati: -10 pazienti in terapia intensiva (361) e +55 pazienti negli altri reparti Covid (3.544). La provincia di Milano è la più colpita con 313 nuovi infettati, seguita dalle province di Brescia (114) e Pavia (80).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 3 FEBBRAIO

Mentre aspettiamo il bollettino Coronavirus Lombardia aggiornato al 3 febbraio 2021, vale la pena sottolineare come nella giornata di ieri il Consiglio regionale abbia respinto a maggioranza la mozione di sfiducia nei confronti del governatore Attilio Fontana presentata dai gruppi di opposizione in seguito all’errore che ha decretato il passaggio della regione in zona rossa per un’intera settimana. In particolare, la richiesta di dimissioni della Giunta Fontana è stata bocciata con 47 sì e 30 no. Intanto, Guido Bertolaso, nuovo consulente della Lombardia per la campagna vaccinale, ha dichiarato in una conferenza stampa alla quale hanno presenziato anche il presidente Fontana e la sua vice, nonché neoassessore al Welfare, Letizia Moratti, che “il traguardo di vaccinare tutta la regione Lombardia prima di giugno è assolutamente possibile”, aggiungendo: “Non voglio soldi, faccio il volontario e mi sono abbassato lo stipendio: da un euro a zero”. Secondo Bertolaso quella che si appresta a vedere la Lombardia “sarà la più importante operazione di Protezione Civile mai realizzata in Italia”.



