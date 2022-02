Bollettino coronavirus Lombardia, dati 3 febbraio/ Positività 10.1%, -80 ricoverati

Il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, giovedì 3 febbraio 2022, fotograferà come sempre la situazione covid in quella che resta la regione con più casi e più vittime da quando è scoppiata la pandemia, ormai due anni fa. La Lombardia è comunque riuscita a superare nel migliore dei modi la quarta ondata, contenendo i contagi grazie ad una campagna di vaccinazione sublime, e nel contempo, invitando la popolazione a rispettare le misure di restrizione in vigore. Piano, piano, quindi, il picco è stato superato e negli ultimi giorni i casi sono diminuiti con costanza, così come evidenziato anche dal bollettino coronavirus Lombardia di ieri, quando i nuovi contagi sono stati in totale 16.098 su 157.969 tamponi elaborati, per un tasso di positività pari al 10.1 per cento.

Resta ancora gravoso il dato relativo ai decessi per covid, ieri altri 50 morti da coronavirus, mentre, in merito alla situazione ospedaliera, i numeri stanno lentamente migliorando: ad oggi vi sono infatti 229 pazienti in terapia intensiva, in calo di 6 unità, e altri 2.970 in area medica, un decremento di 74 allettati. Infine i numeri di Milano e provincia, dove ieri sono emersi 4.737 contagiati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 3 FEBBRAIO: OPEN DAY AL NIGUARDA

Intanto a Milano è tutto pronto per un nuovo open day organizzato per favorire la vaccinazione della fascia di età 5-11 anni. L’ospedale Niguarda ha in programma un evento nel prossimo weekend, 5-6 febbraio, una 48 ore durante la quale i più piccoli potranno essere vaccinati senza alcuna prenotazione, quindi con accesso libero.

A rendere il tutto ancora più coinvolgente, il fatto che gli operatori sanitari accoglieranno i più piccoli affiancati da cosplayer di Star Wars, che daranno quindi il benvenuto ai bimbi e ai loro genitori. I bambini, come fa sapere il Niguarda, potranno ricevere sia la prima che la seconda dose, e ad accompagnarli ci potrà essere solo un genitore per volta. Nonostante questa fascia di età patisca meno le conseguenza dell’infezione, il Niguarda ricorda come il vaccino “rappresenta un importante strumento di prevenzione anche per loro”, di conseguenza è fondamentale che si sottopongano al siero.

