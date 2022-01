Bollettino coronavirus Lombardia, dati 3 gennaio/ Positività al 23.6%, +15 in T.I.

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia con tutti i dati di oggi, 3 gennaio 2021, è atteso nella serata odierna, primo lunedì di questo nuovo anno. Sono stati dodici mesi divisi in tre diversi tronconi per la Lombardia, a cominciare da un inizio choc, con zone rosse e arancioni fino ad aprile, quindi un lento progredire per tutta la primavera con un’estate relativamente tranquilla, prima dell’esplosione della quarta ondata, dirompente a partire dal mese che si è chiuso pochi giorni fa

I dati sono ormai in costante aumento da circa 60 giorni, e anche il bollettino di ieri ha confermato questo trend negativo, visto che in Lombardia sono emersi 10.425 casi di positività su 44.172 tamponi analizzati. Il tasso di positività è stato in linea con la media dell’ultimi periodo, e al di sopra di quello nazionale, leggasi 23.6 per cento, mentre il numero di morti da covid è stato ieri di 45 (computo totale da febbraio 2020 pari a 35.140). Infine uno sguardo agli ospedali lombardi dove ad oggi vi sono 216 pazienti allettati in terapia intensiva (+15), e altri 2.052 in area medica.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 3 GENNAIO: DUE POSITIVI NELL’ATALANTA

La Lombardia è tornata quindi ad essere la regione in qualche modo “focolaio” del covid, vista l’esplosione dei contagi negli ultimi giorni. Nulla di così particolarmente eclatante comunque, in quanto si tratta della regione più popolosa d’Italia e anche quella che realizza più tamponi, di conseguenza è “normale” questo incremento. In ogni caso i contagi hanno toccato anche le squadre di calcio di Serie A lombarde, come ad esempio l’Atalanta, società bergamasca che ha comunicato dei casi di covid.

Non sono stati resi noti i nomi dei calciatori risultati positivi al tampone (anche se uno dovrebbe essere Musso), fatto sta che in occasione della ripresa degli allenamenti in vista poi del ritorno in campo per le gare del 6 gennaio, sono emerse due positività. “Atalanta B.C. – si legge su una nota ufficiale della società nerazzurra, riportata dall’agenzia Ansa – comunica che due tesserati del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.



