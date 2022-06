Bollettino coronavirus Lombardia, dati 3 giugno/ Positività 8.6%, -40 ricoveri

Ecco il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, il report contenente tutti i dati aggiornati alla giornata odierna, venerdì 3 giugno 2022. Prosegue la situazione di stabilità e di tranquillità in Regione, visto che i numeri nelle ultime settimane stanno rimanendo “fermi” o migliorando. La conferma si è avuta dal bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, quando i nuovi contagiati scoperti sono stati in totale 2.361 su 27.340 tamponi analizzati, sia molecolari quanto antigenici rapidi.

Il tasso di positività si conferma anche oggi al di sotto del 10 per cento, precisamente 8.6 %, mentre, per quanto riguarda le vittime, il numero più drammatico ieri segnalava quota 17, per un totale aggiornato dal 20 febbraio 2020 pari a 40.569. Bene la situazione infine negli ospedali, visto che nei reparti di terapia intensiva dei nosocomi lombardi troviamo ad oggi solo 34 pazienti ricoverati in terapia intensiva, i casi più gravi, e altri 533 in area non critica, per un doppio totale che rispetto al precedente report ha registrato una variazione di +2 e -42.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 3 GIUGNO: TURISMO AI LIVELLI PRE-COVID

E a proposito di covid in Lombardia, ancora una volta siamo qui a raccontarvi quanto la vita stia tornando realmente alla normalità dopo due anni davvero complicati. Le ultime buone nuove vengono dal turismo, che sta trainando la ripartenza in regione, così come fatto sapere da Confcommercio.

Il vicepresidente vicario, Carlo Massoletti, ha spiegato: “Uno dei settori in maggiore ripresa è sicuramente il turismo che beneficia di diversi fattori: riscoperta di destinazioni vicine, fine delle restrizioni, comprese quelle per i turisti che vengono dall’estero, e la ripresa di eventi e fiere, come il Salone del Mobile di Milano, che porta l’occupazione media delle strutture alberghiere del capoluogo lombardo all’80%”. Le prenotazioni, secondo gli addetti ai lavori, sono tornate ai livelli pre-covid, e questo non può che far sorridere albergatori, ma anche ristoratori e tutto ciò che gira attorno al settore del turismo.

