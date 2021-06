Bollettino coronavirus Lombardia, dati 3 giugno/ Tasso di positività all’1.2%

Il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, 3 giugno, sarà molto probabilmente ancora una volta positivo. Da un mese e mezzo a questa parte tutti i principali indicatori della pandemia stanno migliorando in maniera costante, e la conferma ennesima si è avuta anche nella giornata di ieri, quando il bollettino ha comunicato 519 nuovi contagiati a fronte di 40.748 tamponi processati, per un tasso di positività all’1.2%, leggermente più basso rispetto alla media nazionale (1.3).

Denise Pipitone, Francesco Fredella/ “C'è qualcuno che sta depistando le indagini”

Continua anche il calo dei ricoverati gravi, coloro che si trovano nelle terapie intensive dei nosocomi lombardi, ad oggi 207 in totale, meno 13, mentre sono calati di 93 i pazienti registrati nei reparti di degenza ordinaria con sintomi da covid. Infine, per quanto riguarda il dato più triste, quello dei decessi, ieri registrate nove vittime, in linea con i numeri degli ultimi giorni. A livello provinciale si registrano invece 149 nuovi casi a Milano, con Bergamo a 67 e Varese 57, poi via via tutte le altre province fino a Lecco che ha comunicato solo 9 nuovi contagiati.

Bombana: “Quarta ondata dipende dalle varianti”/ “Serve prudenza, guerra non vinta”

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 3 GIUGNO: LE PAROLE DI FONTANA E MORATTI

E da ieri in Lombardia si è aperta la campagna di vaccinazione anche per i più giovani, la fascia 12-29 anni, perchè “la ripresa non può non passare attraverso la possibilità di tutti i giovani di riprendere la scuola in sicurezza”, ha commentato la vicepresidente della regione Lombardia, assessore al welfare, Letizia Moratti, festeggiando al meglio la giornata dedicata alla nostra Repubblica.

“E’ la festa della Repubblica e della ripartenza – ha invece commentato il governatore Attilio Fontana – in cui l’Italia ha potuto dimostrare di essere coesa e unita e in cui le parti migliori hanno saputo fare più di quanto si poteva pretendere e hanno contribuito a sconfiggere questa terribile pandemia. La strada da percorrere è ancora lunga – ha aggiunto – ma sicuramente abbiamo intrapreso quella giusta e sono convinto che presto andremo ancora più verso la riacquistata libertà”.

Bollettino vaccini covid oggi 3 giugno/ 35.8 milioni di dosi somministrate

© RIPRODUZIONE RISERVATA