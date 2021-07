Bollettino coronavirus Lombardia, dati 3 luglio/ 77% di ricoveri in meno in un mese

Zero morti da covid in regione Lombardia: è questa senza dubbio l’ultima splendida notizie emersa dal bollettino coronavirus di ieri. Oggi, sabato 3 luglio, scopriremo se questa tendenza sarà confermata o meno, fatto sta che in quella che resta la regione più colpita dal Sars-Cov2, la notizia di zero vittime è stata accolta come una buona nuova soprattutto in ottica futuro. Era infatti dal 6 ottobre che non si verificavano vittime da covid: “Allora l’autunno e le varianti ci fecero ripiombare nell’incubo – ha twittato Letizia Moratti, vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al welfare – adesso possiamo guardare al futuro con più speranza, resta l’importanza di conservare comportamenti prudenti e aderire alla campagna vaccinale”.

VIOLENZA IN CARCERE/ Un direttore: noi salviamo i detenuti, lo Stato ci dimentica

Soddisfatto ovviamente anche il governatore Attilio Fontana: “Un’altra ottima notizia. La più bella che potessimo ricevere: oggi in Lombardia non registriamo decessi e il numero dei ricoveri continua a diminuire. Colgo, ancora una volta – ha concluso il governatore – l’occasione per ringraziare tutti i lombardi, invitando, chi ancora non l’avesse fatto, a vaccinarsi e a mantenere i comportamenti virtuosi che conosciamo”. Oltre ai numeri riguardanti le vittime, sono positivi anche i dati in merito alle ospedalizzazioni, con due ricoverati in meno in terapia intensiva (47 in totale, calo del 77% in un solo mese), mentre nei reparti di degenza ordinaria la decrescita è stata di 8 unità, per un totale di 242.

"Offesa all'Islam", italo-marocchina condannata/ 3 anni di carcere per post Facebook

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 3 LUGLIO: AUMENTANO LE FAMIGLIE POVERE CAUSA COVID

La Lombardia sta finalmente rialzando la testa dopo un periodo buio, ma il lockdown e le varie misure restrittive hanno lasciato il segno in quella che resta la regione più falcidiata dal virus. Come riferito dalla Caritas, infatti, sono state ben 79mila i cittadini lombardi aiutati fra il marzo del 2020 e il marzo dell’anno successivo: “I lockdown hanno avuto un forte impatto sulla povertà in Lombardia – sono le parole di Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana, riportate da Askanews – per la presenza di un’ampia quota di lavoro sommerso e quindi senza tutela, che ha mostrato tutta la sua fragilità, ma anche per i ritardi e l’inadeguatezza degli aiuti pubblici rispetto al costo della vita. E’ stato incoraggiante – ha aggiunto e concluso – vedere il grande impegno dei volontari, la creatività degli operatori e il grande senso di unità che ha spinto enti, associazioni, aziende a lavorare assieme”.

LUDWIG GUTTMANN, CHI È?/ Inventò le Paralimpiadi: “Era severo ma carico di affetto”

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 2 LUGLIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA