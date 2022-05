Bollettino coronavirus Lombardia, dati 3 maggio/ Superata quota 40mila morti

Facciamo il punto sulla pandemia di covid in Regione Lombardia con il nuovo bollettino coronavirus odierno, martedì 3 maggio 2022. Situazione che resta positiva quella in regione, con i contagi registrati che continuano ad essere diverse migliaia, ma non accompagnati da un incremento dei pazienti negli ospedali, dove invece la gestione resta assolutamente di non allarme. Una tendenza positiva che si è potuta appurare anche grazie ai dati del bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 1.673 su 13.369 tamponi processati, per un’incidenza delle infezioni sui test anti covid, il tasso di positività, pari al 12.5 per cento, un dato che conferma la forte contagiosità di Omicron per l’ennesima volta.

Negli ospedali, invece, sono solo 35 i lombardi ricoverati in terapia intensiva causa covid, con l’aggiunta di altri 1.177 in area non critica, per una variazione rispetto al precedente report pari a -1 e -6. Infine, per quanto riguarda le vittime lombarde da covid, ieri il dato segnava quota 31, per un totale da inizio pandemia pari a 40.011 decessi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 3 MAGGIO: IL 45% DEI POSITIVI LOMBARDI E’ SENZA SINTOMI

E che la situazione coronavirus in Lombardia stia decisamente migliorando lo si capisce anche da quanto fatto sapere nella giornata di ieri da parte della Regione. Come si legge sull’edizione online di Repubblica, quasi un lombardo su due col covid risulta essere asintomatico. Per l’esattezza, il 45 per cento di coloro che risultano essere positivi oggi in Lombardia, non presentano febbre, raffreddore o tosse, risultando quindi leggermente positivi. Solitamente si accerta la positività quando ci si sottopone ad un tampone ad esempio prima di un viaggio, o perchè si deve incontrare un famigliare fragile, o perchè si è venuto a contatto con un positivo.

Si tratta da una parte di un dato confortante, che conferma quindi come il covid sia ormai poco aggressivo e il lontano parente di quello che ci colPì due anni fa, dall’altra, fa chiaramente capire come il virus stia ancora “subDolamente” circolando fra di noi senza che ce ne si accorga. Sempre Regione fa sapere che il restante 55 per cento dei contagiati risulta comunque per la maggior parte non grave, ovvero, “pauci-sintomatici”, con sintomi lievi che si risolvono in pochi giorni.











