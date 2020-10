Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 3 ottobre: aumentano i ricoverati

Appuntamento attorno alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, sabato 3 ottobre 2020. La regione guidata da Attilio Fontana ieri è stata la seconda più colpita d’Italia, dietro solo alla Campania. Registrati 307 nuovi casi positivi, di cui 27 debolmente positivi e 1 individuato a seguito di test sierologico. Dato inferiore rispetto a quello di giovedì, ma bisogna anche tenere conto della riduzione di tamponi processati, 19.842. Purtroppo sono stati annotati altri 4 decessi per Covid-19, bilancio totale salito a 16.964 vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. +304 le persone guarite rispetto a giovedì, totale 81.228, mentre c’è da annotare un aumento di ricoverati: +4 pazienti in terapia intensiva (39) e +4 pazienti negli altri reparti Covid (302).

Questo il bilancio di nuovi casi positivi per provincia: +159 nella provincia di Milano, +13 nella provincia di Bergamo, +20 nella provincia di Brescia, +5 nella provincia di Como, +10 nella provincia di Cremona, +5 nella provincia di Lecco, +2 nella provincia di Lodi, +7 nella provincia di Mantova, +28 nella provincia di Monza e Brianza, +9 nella provincia di Pavia, +2 nella provincia di Sondrio, e +30 nella provincia di Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, c’è da registrare l’interessante risultato dell’indagine sierologica svolta in Val Seriana. Come riportano i colleghi di Sky Tg 24, l’Agenzia di tutela della salute di Bergamo ha reso noto che quasi un abitante su due – il 42,3% – ha gli anticorpi contro il Covid-19. All’indagine hanno preso parte 22.559 soggetti, l’adesione maggiore si è riscontrata nel comune di Nembro (35,8%), seguita da Alzano Lombardo (32,1%).

Vietato abbassare la guardia in Lombardia per evitare un nuovo aumento di casi positivi e c’è da registrare la chiusura di un locale a Pavia per assembramento. Si tratta di un esercizio del centro storico, costretto ad abbassare le serrande per 5 giorni e a pagare una sanzione amministrativa di 400 euro. Secondo quanto annotato dalle autorità, all’interno del bar erano presenti 72 persone, e più di 100 si trovavano fuori vicino all’ingresso.

