Bollettino Coronavirus Lombardia/ Dati 3 settembre: 16.869 morti da inizio pandemia

Si registra un lieve decremento di nuovi casi positivi nel bollettino Coronavirus Lombardia di ieri, mercoledì 2 settembre. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati annotati 237 nuovi contagi (5 in meno di quelli riscontrati martedì, ndr) su 17.082 tamponi effettuati: di questi 237 contagiati, 37 sono debolmente positivi e 10 sono stati individuati a seguito di test sierologici. Nessun nuovo infettato nella provincia di Sondrio, mentre c’è da mettere in risalto ancora una volta l’elevato numero di nuovi casi in provincia di Milano: +89 nelle ultime 24 ore, di cui 57 nel capoluogo lombardo. Purtroppo rispetto a ieri il bilancio dei decessi è salito ancora di due vittime: il conto totale è di 16.869 morti per Covid-19. +39 guariti/dimessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 76.407. Infine, capitolo ricoverati: un paziente in più in terapia intensiva (22) e +8 pazienti negli altri reparti Covid (220). I tamponi effettuati complessivamente fin qui sono stati 1.630.115.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, FONTANA: “DAL GOVERNO SOLO INCERTEZZE”

A margine dei dati del bollettino Coronavirus Lombardia di ieri, mercoledì 2 settembre, il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha puntato il dito contro il Governo e la riapertura delle scuole: “Il ministro dell’Istruzione ha confermato che non è stata ancora completata l’immissione in ruolo dei docenti, a cui dovranno seguire almeno altre due fasi: solo domani dovrebbe cominciare la cosiddetta chiamata veloce, a cui dovrà poi seguire quella dell’assegnazione delle supplenze. È quindi poco chiaro come tutte queste complesse operazioni possano concludersi entro il 14 settembre”. Inoltre, particolare attenzione va riservata alla campagna sierologica per testare, su base volontaria, il personale della scuola, che, giocoforza, dovrà essere estesa anche agli insegnanti precari a cui saranno assegnate le supplenze. “È evidente sin da oggi – prosegue Fontana – che tale procedura non si potrà concludere il 7 settembre, con ciò che ne conseguirà in termini di presenza in classe degli stessi insegnanti”, senza dimenticare che “il ministro dei Trasporti ha confermato che ci sono problemi di capacità di trasporto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA