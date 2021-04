Bollettino coronavirus Lombardia, dati 30 aprile/ Nuovo focolaio nel bresciano

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia arriverà come sempre puntale anche questa sera. Dopo le ore 17:00 circa di oggi, venerdì 30 aprile, scopriremo l’evoluzione dei contagi in quella che è la regione fino ad oggi più falcidiata dal covid: quanti nuovi casi, quante vittime, e quanti ricoveri? Nel frattempo rivediamo velocemente il bollettino comunicato ieri, quanto sono emersi altri 2.304 nuovi contagi a fronte di 51.253 tamponi processati di 32.877 molecolari e 18.376 antigenici, con un tasso di positività del 4.4%, lo stesso nazionale.

I morti sono stati 40, mentre i guariti/dimessi 2.461. Continua intanto il calo di pressione sugli ospedali, con 557 ricoverati in terapia intensiva (-18), e 3.597 nei reparti di degenza ordinaria (calo di 110 unità). Infine, per quanto riguarda le province con più casi, si segnalano 651 a Milano, 323 a Varese e 277 a Brescia, dove è emerso recentemente un focolaio in una scuola.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 30 APRILE: LE PAROLE DELLA MORATTI

Numeri tutto sommato positivi quella della Lombardia, che sta vaccinando in maniera impressionante, dopo un iniziale “sbandamento”, così come si evince anche da una recente classifica pubblicata. Intanto in Regione si sta lavorando sul green pass, il passaporto vaccinale che permetterà agli italiani di muoversi in sicurezza. A riguardo ne ha parlato nelle scorse ore la vicepresidente Letizia Moratti, che ha spiegato: «Stiamo lavorando sul Green Pass europeo – parole riportate da Brescia Oggi – anche perché l’Europa ci chiede di averlo pronto per il mese di luglio. Come Regioni stiamo tutte lavorando autonomamente, non abbiamo ancora una indicazione del governo, dal quale riteniamo che sarebbe opportuno che ci fosse una indicazione sulle modalità».

E ancora: «La piattaforma sulla quale stiamo lavorando si baserebbe sul dato del tampone e il dato del sierologico. Si potrebbe creare un passaporto molto semplice che potrebbe dare “semaforo verde” o “semaforo rosso”, in adempimento della privacy, ma creando una sorta di passaporto che può essere utilizzato nelle diverse situazioni».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 29 APRILE





