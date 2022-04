Bollettino coronavirus Lombardia, dati 30 aprile/ Positività 12.8%, -29 ricoveri

Ecco il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, sabato 30 aprile 2022. Come sempre anche nelle prossime ore verrà reso pubblico il nuovo report contenente tutti i dati aggiornati sulla pandemia di covid, a cominciare dai nuovi contagi, quindi il numero di ospedalizzati, per arrivare fino a quello che resta il dato più triste, il numero di vittime da covid. In Lombardia la situazione resta comunque positiva, così come confermato anche dal bollettino coronavirus di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 7.631 su 59.522 tamponi analizzati.

Bollettino vaccini covid oggi 30 aprile/ 120mila quarte dosi somministrate

Il tasso di positività è stato invece pari al 12.8 per cento, mentre il numero di decessi da covid ieri ha segnato la quota di 26 morti, per un totale dal 20 febbraio 2020, giorno di inizio della pandemia in Italia, pari a 39.915 vittime a causa del coronavirus. Infine uno sguardo alla situazione degli ospedali lombardi, a cominciare dal numero totale di pazienti ricoverati in terapia intensiva, pari a 34, in calo di una unità rispetto alla precedente comunicazione. In area medica, invece, il totale segna quota 1.233, -28 rispetto a 48 ore fa.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 30 aprile/ -145 ricoveri, positività 15.4%

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 30 APRILE: PREGLIASCO E GALLI SULLE MASCHERINE

E per parlare di covid ed in particolare delle mascherine al chiuso, che da domani non serviranno più, è intervenuto il professor Fabrizio Pregliasco, membro della task force anti covid Lombardia, ai microfoni dell’agenzia Agi: “Dobbiamo andare verso la ripresa delle libertà, ma ci vuole molta prudenza – spiega – ci sono alcuni ambienti dove la mascherina non andrebbe tolta, perché sono a maggior rischio. Quelli al chiuso, sicuramente andrà tenuta in cinema e teatri. Manteniamo della prudenza. Fino a fine anno le terrei senza dubbio”.

Chiesa, mascherine al chiuso e Green Pass/ Dal 1 maggio cambiano le regole

Simile il pensiero dell’ex primario di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, sempre interpellato dall’Agi: “Per alcune categorie lo terrei, ad esempio gli operatori sanitari. Bisogna garantire il servizio, inteso come riduzione della quota di malattie degli operatori sanitari e a tutela dei pazienti sia con il Covid sia con altri malanni che rischiano di non trovare il medico perché a casa in malattia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA