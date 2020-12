Bollettino coronavirus Lombardia, dati 30 dicembre/ 498 ricoveri in terapia intensiva

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, mercoledì 30 dicembre, ieri sono stati scoperti 843 nuovi contagi, con un tasso di positività che scende al 7.2%. 11.607 i tamponi processati nelle scorse 24 ore, mentre le vittime comunicate sono state 49, per un totale da inizio pandemia pari a 24.958.

Continua a migliore anche la situazione ospedaliera, dove nella giornata di ieri si sono liberati 14 posti in terapia intensiva, per un totale di 498 letti ancora occupati, mentre nei reparti di degenza normale troviamo al momento 3.634 persone con il covid, 157 in meno rispetto al dato di due giorni fa. A livello di città, torna ad essere Milano e la sua provincia la zona più contagiata, con 256 nuovi casi scoperti, di cui 206 nella sola città metropolitana, mentre, i guariti/dimessi sono stati più di 1000, per un computo aggiornato da inizio pandemia pari a 393.995 persone.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, IL PUNTO SUL VACCINO

Intanto nella giornata di ieri è uscito allo scoperto l’assessore al welfare, Giulio Gallera, che parlando dei vaccini ha annunciato: “arriveranno in 94.770 dosi di vaccino anti-Covid, che verranno immediatamente distribuite nei centri HUB. Si prevede di iniziare le somministrazioni a partire da giovedì 31 dicembre”. E a riguardo il presidente dell’Ordine dei medici di Como, la Federazione regionale degli Ordini dei medici lombardi, Gianluigi Spata, e il presidente FROMCeO Odontoiatria, Jean Louis Cairoli, hanno inviato una lettera ai vertici di Regione Lombardia, chiedendo che vengano presi in considerazione fra le figure con priorità per il vaccino anche i medici liberi professionisti e gli odontoiatri: “Chiediamo quindi alla Regione Lombardia – si legge a conclusione della lettera – di garantire la priorità di vaccinazione anti-Covid a tutti i Medici impegnati a tutela della salute, inclusi i Medici liberi professionisti e gli Odontoiatri, anche sulla base di provvedimenti analoghi che ci risulta stiano prendendo altre regioni italiane”. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri

