Bollettino coronavirus Lombardia, dati 30 luglio/ 1 solo morto negli ultimi 6 giorni

Per la giornata di oggi, giovedì 30 luglio, è atteso il nuovo bollettino della regione Lombardia in merito all’epidemia di coronavirus. Come di consueto, la comunicazione verrà data nel tardo pomeriggio, e grazie alla stessa scopriremo l’ultima evoluzione della curva epidemiologica. L’ultimo bollettino di ieri è tornato a mostrare il numero 0 nella casella delle nuove vittime, è questo senza dubbio un segnale molto positivo. Negli ultimi sei giorni si è infatti registrato un solo morto in quella che è la regione storicamente più infetta d’Italia. I decessi da quando è scoppiata l’emergenza, lo scorso 21 febbraio, sono quindi rimasti fermi a quota 16.802, mentre i nuovi casi sono stati in totale 46 (in precedenza erano stati 53), di cui 18 considerati debolmente positivi e 7 scoperti invece a seguito di test sierologici. Sale però il numero dei ricoverati, a ieri 154 (+3), mentre in terapia intensiva troviamo al momento 13 pazienti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, FONTANA PRESENTA IL PIANO MARSHALL

Intanto nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, che ha commentato il “piano Marshall”, firmato dalla Regione, un pacchetto di misure del valore di 3.5 miliardi di euro con l’obiettivo di far ripartire l’economia, pesantemente penalizzata dalla pandemia di covid-19: “Per contribuire in maniera forte e concreta – ha spiegato il governatore come si legge sul sito della Regione in data 29 luglio – alla ripartenza dell’economia, degli enti locali e delle aziende dopo l’emergenza-Covid”. Così ha invece aggiunto Davide Caparini, assessore a Bilancio, Finanza e Semplificazione: “Oltre ai 400 milioni già disponibili per azioni urgenti e rapidamente cantierabili messi a disposizione dei Comuni (350 milioni) e delle Province (50 milioni), il ‘Piano Marshall’ prevede importanti investimenti mirati allo sviluppo sostenibile del territorio destinando risorse notevoli per agevolare nuove infrastrutture viabilistiche, interventi sulle linee ferroviarie, nuovi percorsi ciclopedonali. Ma anche opere mirate alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico, oltre che alla rigenerazione urbana”.

