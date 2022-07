Bollettino coronavirus Lombardia, dati 30 luglio/ -23 ricoveri, positività 17.3%

Il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia con tutti i dati di oggi, 30 luglio 2022, è atteso come sempre nel pomeriggio odierno, indicativamente dopo le ore 17:00. Grazie a questo appuntamento ormai classico da due anni e mezzo a questa parte, cercheremo di capire come sta evolvendo la curva dei contagi in regione, ma prima, diamo uno sguardo veloce al bollettino coronavirus Lombardia di ieri, a cominciare dal numero dei contagi emersi nelle ultime 24 ore, leggasi altri 6.847, per un tasso di positività del 17.3 per cento alla luce dei 39.578 tamponi analizzati.

Situazione in miglioramento, anche se non è mai stata critica durante questa ondata, negli ospedali, visto che ad oggi nei nosocomi regionali vi sono solamente 52 pazienti gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva, con l’aggiunta di altri 1.503 allettati in area medica, il che significa che rispetto alla precedente comunicazione si è registrata una variazione di +3 e -26. Infine il dato inerente le vittime da covid, ieri altre 46 che portano il totale di morti in Lombardia per coronavirus pari a 41.509.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 30 LUGLIO: IL REPORT OSPEDALIERO

E a proposito di covid e di Lombardia, sono decisamente significativi i dati emersi dal report delle attività relative al 2020, pubblicato nelle scorse ore dal ministero della salute. Si evince che nel primo anno dell’emergenza covid ben il 15 per cento dei reparti ospedalieri delle strutture lombarde è stato dedicato alla lotta al virus, nonché un letto su tre di degenza ordinaria.

Numeri che evidenzino ancora di più quanto il virus abbia travolto il nostro Paese due anni fa, ed in particolare la Lombardia, regione che ha dovuto affrontare un vero e proprio tornado fra febbraio e maggio 2020. Attraverso l’annuario viene poi sottolineato come i diversi presidi si siano dovuti riorganizzare per far fronte all’impennata di richiesta di soccorsi. Su 2378 reparti ospedalieri, 360 sono stati quelli che hanno subito una trasformazione completa in degenza covid, quota che, come detto sopra, rappresenta il 15 per cento. Dei 50.996 letti totali disponibili in Lombardia, 16.374 hanno avuto come destinazione i casi covid.

