Bollettino coronavirus Lombardia, dati 30 maggio/ Positività 8.1%, -60 ricoveri

Ecco il bollettino coronavirus della regione Lombardia della giornata di oggi, lunedì 30 maggio 2022. Il nuovo report confermerà molto probabilmente la tendenza positiva del covid delle ultime settimane, visto che i dati stanno continuando a calare con costanza, e soprattutto, non si registrano segnali che possano far presagire un’inversione negativa. La conferma si è avuta per l’ennesima volta grazie ai dati del bollettino coronavirus Lombardia di ieri, quando i nuovi contagiati emersi sono stati 1.767 a fronte di 21.562 tamponi processati, sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Il tasso di positività è stato pari all’8.1 per cento, mentre il numero di vittime sta continuando a rimanere su livelli bassi, ieri altri 9 decessi per un totale da inizio emergenza pari a 40.524. Infine il dato riguardante i casi covid in ospedale, leggasi 35 allettati in terapia intensiva, dato in crescita di solo 2 unità, e altri 608 in area medica, per una variazione rispetto al precedente bollettino di -62 pazienti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 30 MAGGIO: IL GELATO AI LIVELLI DEL PRE COVID

Spesso e volentieri vi riportiamo le notizie positive, quelle che confermano un ritorno alla normalità dopo due anni e mezzo lunghissimi pervasi da restrizioni e paura. Un nuovo segnale che spinge in tale direzione giunge dal gelato, che con l’arrivo della bella stagione è letteralmente esploso in Lombardia, nonostante un prezzo che è schizzato alle stelle, fino a 3.50 euro per due soli gusti. il maestro del gelato artigianale Alberto Marchetti, ha detto a riguardo: «Il consumatore attento è disposto a spendere qualcosa in più per avere un prodotto eccellente, di qualità. Noi abbiamo superato il volume di lavoro pre Covid».

Quindi il mastro gelataio ha aggiunto e concluso: «io sono la terza generazione: ho imparato il mestiere da mio padre e mio nonno — le parole rilasciate ieri al Corriere della Sera — purtroppo quest’anno i costi maggiori li riscontriamo nell’energia: la bolletta è aumentata dl 100%, è esattamente il doppio rispetto all’anno scorso. Con i frigoriferi accesi 24 ore, abbiamo dovuto ritoccare i prezzi per forza».











