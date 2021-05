Bollettino Coronavirus Lombardia dati 30 maggio/ Tasso di positività all’1,3%

Cresce l’attesa per il nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, che sarà diramato nel pomeriggio di oggi, domenica 30 maggio 2021, e che fornirà un prospetto aggiornato circa l’evoluzione della pandemia all’interno dei confini della regione senza dubbio più flagellata dal virus da quando esso si è palesato nella nostra nazione. Rincuora il fatto che gli ultimi numeri disponibili siano decisamente positivi e inducano a guardare con ottimismo al futuro e all’imminente stagione estiva, quella che dovrà giocoforza segnare la ripresa del turismo e, più in generale, dell’economia.

Stando a quanto diffuso dalla Regione ieri, sono stati 620 i nuovi contagi Covid nelle ultime ventiquattro ore, con il tasso di positività che ha eguagliato quello nazionale (1,3%, su 44.888 tamponi processati fra molecolari e antigenici). Il totale delle vittime da inizio pandemia in Lombardia è pari a 33.593 (13 sabato), mentre crescono i pazienti guariti-dimessi nelle ultime 24 ore (752), con i ricoverati in terapia intensiva attestatisi a quota 243 (+3). Milano, come di consueto, è stata la provincia lombarda più colpita, con 203 nuovi casi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, L’ASST MONZA CONCLUDE L’ESPERIENZA ALL’OSPEDALE FIERA MILANO

In attesa di conoscere i dati del nuovo bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, domenica 30 maggio 2021, l’Asst Monza ha reso noto che si è conclusa l’esperienza presso l’ospedale Fiera Milano. Infatti, all’interno del modulo N, sotto la guida delle dottoresse Egle Rondelli e Simona Vimercati si sono dati il cambio medici anestesisti e infermieri di area critica provenienti dai nosocomi San Gerardo di Monza, di Desio, di Vimercate, dal Policlinico San Matteo Pavia, dall’ICS Maugeri, dalla Clinica Città Studi e dalla Casa di cura Villa Igea. Come si legge nel comunicato diramato, tra il 2 novembre 2020 e il 28 maggio 2021 questi professionisti hanno avuto in cura 92 pazienti Covid in condizioni di gravità estreme, intubati e ventilati. Nonostante questo, la mortalità è stata “solo” del 20% (di fatto, un paziente su cinque). Sono stati soltanto tre i pazienti che hanno richiesto il ricovero in un Ecmo Center, mentre tutti gli altri sono stati trattati nell’ospedale in Fiera, che ha pertanto mostrato di essere all’altezza di un ospedale di primo livello.

