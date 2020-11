Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 30 novembre: nuovo calo ricoveri e contagi

La Lombardia è da due giorni in zona arancione e per il momento i dati epidemiologici confermano l’andamento in lieve ma costante diminuzione del contagio da coronavirus: in attesa dell’ultimo bollettino di novembre, i dati registrati ieri da Palazzo Lombardia vedono ancora 3.203 nuovi casi complessivi. Di questi, 287 sono debolmente positivi, 63 individuati con test sierologico, 756 guariti-dimessi (su 251.588 totali) e purtroppo ancora 135 morti in 24 ore (21.647 da inizio pandemia). Al momento in Lombardia, dopo gli ultimi 28.434 tamponi processati tra sabato e domenica, sono positivi al Covid-19 132.627 persone: di queste, 124.320 sono in isolamento domiciliare con pochi o zero sintomi, 907 le terapie intensive (ulteriore diminuzione di 12 unità), 7.400 i ricoverati con sintomi Covid (-216 in sole 24 ore). L’incremento dei casi per provincia vede infine Milano come l’area ancora più colpita (+973 casi), segue Monza 649, Brescia 322, Como 215 e Pavia 167.

CORONAVIRUS LOMBARDIA: IL CALO DEI RICOVERI

Osservando nel dettagli i dati contenuti negli ultimi bollettini coronavitus della Regione, si scorge quell’andamento “migliorato” che ha portato la Lombardia a passare da zona rossa ad arancione dalla giornata di ieri: in attesa del prossimo Dpcm, che potrebbe comunque rendere l’intero Paese “zona gialla” fino almeno alla settimana di Natale, gli indicatori da osservare e porre con estrema attenzione sono sempre quelli dei ricoveri. «Ormai siamo a un plateau con una tendenza al ribasso», ha spiegato il virologo Fabrizio Pregliasco, membro della task force anti-Covid del Comune di Milano. «Chiaro che c’è un plateau anche nei decessi, però il miglioramento lo vedremo più avanti perchè è l’ultimo parametro che migliora. L’invito è dunque a non abbassare la guardia».



