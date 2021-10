Bollettino coronavirus Lombardia, dati 30 ottobre/ -2 ricoverati, positività 0.5%

Anche per oggi, sabato 30 ottobre 2021, è atteso il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, il focus con tutti gli ultimi aggiornamenti sull’evoluzione della pandemia di covid, appunto in Lombardia. Prima di scoprire tutti i dati certificati, andiamo a dare un breve sguardo al bollettino di ieri, venerdì 29, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 510 su ben 97.538 tamponi analizzati nei vari laboratori regionali, per un tasso di positività sempre ottimo dello 0.5 per cento.

Continua a non preoccupare la situazione negli ospedali, visto che al momento troviamo solamente 46 ricoverati gravi in Lombardia, quelli in terapia intensiva, e dato in crescita rispetto alla precedente comunicazione di una sola unità. In degenza normale, invece, sono in totale 297 le persone allettate con sintomi covid, numero che è decresciuto rispetto al precedente bollettino di 3 unità. Le vittime in Lombardia sono state ieri 4, mentre, per quanto riguarda le province, segnaliamo i 159 casi di Milano, con Mantova invece a quota 63.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 30 OTTOBRE: FONTANA SUL GREEN PASS

E nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, che è tornato sulla questione green pass. Come si legge su Agimeg.it il numero uno lombardo ha parlato così del passaporto vaccinale: “La democrazia ci insegna che bisogna seguire quello che vuole la maggioranza, qui è l’ultra maggioranza che vuole certe scelte. Bisognerà parlarne con il governo – ha aggiunto – ma i numeri giustificano l’introduzione di questa misura, perché in Lombardia alla vaccinazione ha aderito “il 91% della popolazione”.

Fontana ha proseguito: “Per il rispetto della democrazia si deve seguire quello che dice e quello che vuole la maggioranza del popolo lombardo”. Poi il governatore ha concluso: “Sono dell’opinione e l’ho sempre detto che si debba cercare di spiegare, di far capire , di entrare nel merito, presentare quelli che sono i numeri e giustificare perché si sono fatte certe scelte”.



