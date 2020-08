Bollettino Coronavirus Lombardia/ Dati 31 agosto, calo contagi ma crescono i morti

Nell’ultimo bollettino Coronavirus sulla situazione in Lombardia emesso ieri, domenica 30 agosto, tornano a salire le vittime legate al virus. Se nella giornata di sabato erano stati registrati zero decessi, ieri i morti sono nuovamente balzati a tre, nonostante il calo dei casi positivi (in tutto 235 contro i 289 del giorno precedente). I dati ufficiali pubblicati da Regione Lombardia e Ministero della Salute evidenziano un’attenzione costante al tema Covid. In tutto sono stati eseguiti 12.863 tamponi (6mila in meno rispetto a sabato) ed il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,8%. nessun contagio registrato a Sondrio, mentre in generale si evidenzia un costante aumento del numero dei guariti e dimessi, pari a +48. Dei nuovi contagi registrati, 30 sono considerati “debolmente positivi” mentre 7 arrivano a seguiti di test sierologici. Nelle terapie intensive ci sono ancora 20 pazienti con un aumento di 2 unità mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono saliti a 194 (+9). In merito ai casi suddivisi per provincia: in quella di Milano sono stati in tutto 80 (45 solo a Milano città); a Bergamo 17; a Brescia 28; a Como 25; a Cremona 2; a Lecco 6; a Lodi 2; a Mantova 16; a Monza e Brianza 22; a Pavia 12; a Varese 12; nessuno a Sondrio.

Aspettando il nuovo bollettino Coronavirus della Lombardia di oggi 31 agosto, l’attenzione delle ultime ore resta concentrata sulla riapertura degli istituti scolastici. Da giovedì 3 settembre ripartono a Pavia i servizi di asilo nido e scuola d’infanzia gestiti dal Comune. Come riferisce SkyTg24, si tratterà di una apertura graduale che prevede numerose fasi successive di verifica al fine di garantire la piena sicurezza dei bambini e del personale attraverso il rispetto delle regole anti-Covid. Lo ha annunciato nelle passate ore l’assessore comunale alla scuola e alle politiche giovanili Alessandro Cantoni che ha commentato: “Giovedì 3 e venerdì 4 settembre verranno accolti i soli bambini ‘riammessi’ con orario fino alle 13 (pranzo incluso). A partire da lunedì 7 settembre è prevista la frequenza sempre per i ‘riammessi’ con orario fino alle 16 per la scuola d’infanzia e fino alle 16,30 per l’asilo nido. Il prolungamento dell’orario fino alle 17,30, per i soli genitori con impegni lavorativi documentabili, potrebbe essere avviato entro la fine di ottobre”. L’assessore ha garantito che sulla base delle verifiche svolte “gli spazi sono sufficienti”. Oltre alla presenza dei dispositivi di sicurezza per il personale, ha aggiunto, “si sta lavorando ad un progetto per dotare le strutture di un presidio pediatrico, progetto che ha già raccolto la preliminare disponibilità del prof. Gian Luigi Marseglia, direttore della Pediatria del San Matteo”.



