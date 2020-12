Bollettino coronavirus Lombardia, dati 31 dicembre/ Ancora giù rapporto test-positivi

L’ultimo bollettino dell’anno sulla situazione coronavirus in Lombardia, quello di oggi, 31 dicembre, è atteso come al solito dopo le ore 17:00. Poco prima del grande cenone scopriremo come sarà evoluta la curva dei contagi fra nuove vittime, casi scoperti, situazione ospedaliera e guariti. Nell’attesa, andiamo a rivedere brevemente il bollettino coronavirus Lombardia di ieri, quando sono stati scoperti 1.673 nuovi casi di cui 112 debolmente positivi; il dato è quasi raddoppiato rispetto ai contagi di martedì, ma con quasi il triplo dei tamponi, ieri 28.878 contro gli 11.607 del giorno precedente.

Numeri che fanno ulteriormente decrescere il dato relativo al rapporto fra positivi e test effettuati, pari al 7%, con 0.2 punti percentuali in meno rispetto alla precedente rilevazione, e più di due punti sotto la media nazionale. Purtroppo tornano a salire i decessi, ieri 80 contro i 49 di martedì, per un totale di 25.038 vittime da inizio pandemia. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, infine, -17 posti letto in terapia intensiva (totale 481), e altri 17 posti letto liberati negli altri reparti (3.617).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, FONTANA: “IL SISTEMA HA DATO UNA GRANDE RISPOSTA”

“Credo che il sistema sanitario – le parole del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, riportate in data 30 dicembre dal quotidiano Il Giorno – abbia dato una grandissima risposta, di efficienza, di resistenza e di impegno. L regione si è trovata ad affrontare un virus e un’epidemia assolutamente sconosciuti senza avere alcun tipo di informazioni. Sicuramente saranno stati commessi degli errori, ma ciò lo potremo stabilire soltanto alla fine di questa epidemia”. Nella giornata di ieri è intervenuto anche l’assessore al welfare Giulio Gallera, che si è soffermato sulla questione vaccini: “In base alle informazioni ricevute” dalla Pfizer e dalla struttura del commissario, “entro il mese di gennaio arriveranno nella nostra regione 491.400 dosi di vaccino. Serviranno per completare le prime somministrazioni”. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri

