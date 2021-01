Bollettino Coronavirus Lombardia dati 31 gennaio/ Domani scatta la zona gialla

Nella serata di oggi, domenica 31 gennaio, è atteso il nuovo e ultimo bollettino Coronavirus della Lombardia del primo mese del 2021, contenente tutti i dati aggiornati e inerenti a quanto accaduto sul territorio regionale nelle ultime 24 ore. In attesa di scoprire l’evoluzione della curva epidemiologica, è bene ricapitolare quanto emerso dal report di ieri, quando i nuovi casi sono stati 1.832, di cui 74 debolmente positivi, a fronte di 39.462 tamponi eseguiti. Numeri interessanti e che lasciano intravedere un barlume di speranza, dal momento che sono in calo rispetto a quelli di venerdì, con il tasso di positività passato dal 6,2% di giovedì al 5,5% dell’altro ieri e attestatosi sabato al 4,6%.

Purtroppo si registrano ancora numerosi decessi, 58 per la precisione, che portano il totale complessivo delle vittime a quota 27.074. Per ciò che concerne il quadro relativo ai guariti/dimessi, in tutto dall’inizio dell’epidemia essi sono 459.401, con un aumento di 5.009 unità nelle ultime 24 ore, di cui 3.345 dimessi e 456.056 guariti. Diminuiscono altresì di due unità, arrivando a 377, i pazienti in terapia intensiva, mentre i ricoverati negli altri reparti Covid scendono di 36 unità, portando il totale a quota 3.454.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 31 GENNAIO: FONTANA VOLEVA ZONA GIALLA DA OGGI

Mentre si attende il nuovo bollettino Coronavirus della Lombardia, nelle scorse ore su Facebook è intervenuto il presidente regionale, Attilio Fontana, che ha commentato con tono polemico la decisione di ritardare il cambio di colore di 24 ore da parte del Ministero della Salute. “Tornare lunedì in zona gialla è un risultato importante e soprattutto meritato, anche se, francamente, continuo a non capire perché il provvedimento non sia stato reso operativo da domenica – ha asserito –. Un risultato meritato dai lombardi, che hanno sempre dimostrato senso civico nel rispetto delle regole e grande spirito di sacrificio. Dobbiamo proseguire su questa strada, confermando che i dati della Lombardia erano da tempo e sono oggi quelli che ci consentono di essere gialli”. Adesso l’obiettivo della Lombardia è quello di fare fronte compatto con tutte la altre Regioni “affinché il Governo centrale riveda i criteri troppo spesso astrusi e incomprensibili dei DPCM (penalizzando fortemente singole categorie produttive) e provveda a ristorare concretamente e in tempi certi, come ha fatto per quanto nelle proprie disponibilità la Regione Lombardia, chi più degli altri ha subìto i danni della pandemia”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 30 GENNAIO





